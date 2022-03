Studenti di Castellabate a confronto con l’atletca paralimpico Andrea Devicenzi

Ieri mattina presso l’Istituto Comprensivo Luigi Guercio di Castellabate si è tenuto l’incontro dell’atleta paralimpico Andrea Devicenzi con gli studenti.

“Se n’è andata una gamba ma non la voglia di vivere ogni giorno della mia vita al massimo delle mie possibilità”: questo il pensiero dello sportivo che ha raccontato a cuore aperto la sua esperienza di vita.

Studenti di Castellabate a confronto con Andrea Devicenzi

Hanno partecipato istituzionalmente la dirigente scolastica Gina Amoriello e l’assessore Marianna Carbutti e il Consigliere Gianmarco Rodio in rappresentanza dell’amministrazione comunale.

“Come Consigliere con delega allo sport sono stato onorato di aver preso parte a questo incontro. Testimonianze come queste vanno fatte conoscere a tutti. Lo sport davvero può rivelarsi come forza motrice e vitale offrendo stimoli concreti per reagire alle difficoltà della vita”, afferma il Consigliere Gianmarco Rodio.

“Incontri come quello di stamattina sono assolutamente da ripetersi. I giovani d’oggi troppo spesso si lasciano scoraggiare dalle piccole difficoltà, perdendo di vista l’importanza imprescindibile della vita. Andrea Devicenzi è esempio non solo nello sport ma nella vita. Tutti dovremmo imparare a reagire alle difficoltà e alle avversità a cui la vita ci sottopone, senza mai perdere la voglia di continuare a lottare e di reagire.”, dichiara l’Assessore Marianna Carbutti.

“Ieri mattina purtroppo vari impegni non mi hanno permesso di essere presente a questo incontro e di conoscere questo grande atleta. Ho avuto modo di comprendere subito quanto la sua vita possa essere d’aiuto agli altri. Mi auguro davvero che lo spirito di vita di questo grande e lodevole uomo possa essere d’esempio e di ispirazione per tutti, soprattutto per i più giovani”, afferma il Sindaco Marco Rizzo.