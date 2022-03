Meteo in Cilento, weekend all’insegna della stabilità

Tempo attualmente stabile grazie alla presenza dell’alta pressione. Nel corso della giornata di domenica un cedimento barico favorirà un aumento della nuvolosità ma senza fenomeni di rilievo.

Meteo in Cilento: le previsioni

Ecco in dettaglio le previsioni per il Cilento e Vallo di Diano nel week end.

SABATO: tempo prevalentemente soleggiato con poche nubi. Clima mite.

DOMENICA: cielo parzialmente nuvoloso per una debola area di bassa pressione. Non si escludono pioviggini sparse. Temperature in lieve calo. Venti dai quadranti meridionali.