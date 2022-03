Emergenza ucraina: anche Castellabate attiva sportello

CASTELLABATE. Con Delibera di Giunta N. 43/2022 è stata approvata l’istituzione dello sportello emergenza ucraina presso il Comune di Castellabate. Questo sportello, vista l’emergenza in corso, sarà punto di riferimento sia per i cittadini ucraini che per le famiglie che hanno offerto loro ospitalità.

Emergenza ucraina: lo sportello di Castellabate

Istituito presso l’Ufficio Politiche Sociali, aperto al pubblico dal Lunedì al Venerdì dalle ore 09:00 alle ore 12:00, si occuperà di accoglienza, assistenza negli adempimenti previsti per la regolarizzazione della presenza sul territorio italiano e per l’accesso ai servizi assistenziali e di orientamento ai cittadini ucraini e famiglie ospitanti.

Il commento

“Sono sicuro che questo sportello offrirà un aiuto concreto ai tanti profughi ucraini e alle tante persone che, vista l’emergenza in corso dettata dalla guerra in Ucraina, hanno offerto ospitalità ad essi. Castellabate si è sempre distinta per la sua grande ospitalità e solidarietà e anche in questa occasione lo ha dimostrato verso i profughi ucraini”, dichiara il Sindaco Marco Rizzo.