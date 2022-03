Agropoli, violenza su nipote: al via il processo

AGROPOLI. Violenza sulla nipote, al via il processo per un uomo di Agropoli. I fatti risalirebbero all’estate del 2018 quando la presunta vittima aveva 15 anni. La ragazzina oggi è maggiorenne ma non si è costituita parte civile. Nel fascicolo dibattimentale, però, c’è l’esito dell’incidente probatorio partito subito dopo il procedimento penale.

Violenza su nipote ad Agropoli: il caso

Le indagini sono state eseguite dai carabinieri della compagnia di Agropoli e coordinate dalla Procura di Vallo della Lucania.

Il caso non nacque da una denuncia ma da un referto dei medici dell’ospedale “San Luca” che segnalarono possibili casi di violenza sulla 15enne che si era recata al pronto soccorso.

La giovane all’epoca dei fatti era ospite di una casa famiglia di un centro del Cilento.

Il processo

Si attende ora la sentenza di primo grado. Vari i testimoni chiamati a raccontare la loro versione dei fatti. Si tratta dei familiari della ragazza, ma anche di persone che erano presenti nei luoghi in cui sarebbero avvenute le violenze. Lo zio accusato di violenza sulla nipote è intenzionato a dimostrare la falsità delle accuse. L’uomo è originario di Agropoli.

La prima udienza è in programma il prossimo giugno presso il Tribunale di Vallo della Lucania.