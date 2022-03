Sanza: amministrative 2022, l’Alternativa ai CambiaMenti

Riceviamo e pubblichiamo, di seguito, comunicato stampa del gruppo “Alternativa Per Sanza” in vista delle prossime amministrative. Ecco la nota.

“Dopo cinque anni di promesse e di proclami, il nostro amato Paese versa in una situazione di “stallo”. Nulla è stato fatto, solo chiacchiere buttate al vento.

Intere famiglie costrette a fare le valigie per mete più fortunate, fanno da eco a una situazione economico-lavorativa precaria e segnano l’inevitabile sconfitta di una gestione pubblica irrazionale.

Adesso basta!

Non possiamo tollerare oltre, c’è bisogno di un “Cambiamento”, di un vero “Cambiamento”.

Per parlare di questo, del presente, del futuro nostro ma, soprattutto dei nostri figli, il Comitato Politico, Alternativa per Sanza, aspetta, ogni venerdì alle ore 21.00 nella sede di Via Piaggio, tutti coloro che vogliono confrontarsi su un percorso comune volto a migliorare le sorti, altrimenti segnate di Sanza”.