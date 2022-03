L’Almanacco del 24 marzo 2022

Almanacco del 24 marzo 2022:

Santi del giorno: Santi Timolao, Dionigi, Pauside, Alessandro, Romolo e Alessandro (Martiri)

Santa Caterina di Svezia (Religiosa)

Etimologia: Romolo, il nome deriva da Romilia, epiteto di una gens romana che si era stabilita sulla sponda etrusca del Tevere. Romolo è il leggendario fondatore di Roma e fratello di Remo.

Proverbio del giorno:

Marzo, marzotto, ogni merlo con il suo merlotto.

Aforisma del giorno:

Quanto grandi sono la stoltezza e la durezza di cuore dell’uomo: egli pensa soltanto alle cose di oggi e non piuttosto alle cose future. In ogni azione, in ogni pensiero, dovresti comportarti come se tu dovessi morire oggi stesso; che, se avrai retta la coscienza, non avrai molta paura di morire. (T. da Kempis)

Accadde Oggi:

2004 – Nasce il portale Comuni-Italiani.it: Far conoscere l’Italia delle realtà locali in ogni singolo aspetto attraverso Internet. Con quest’obiettivo nacque Comuni-Italiani.it

1944 – Eccidio delle Fosse Ardeatine Uno dei più vili massacri compiuti contro cittadini inermi e simbolo dell’immane ferocia dell’occupazione nazista durante la Seconda guerra mondiale.

Sei nato oggi? I nati il 24 marzo sono spontanei e diretti e, di solito, preferiscono prendere la vita il più semplicemente possibile; sono circondati da un alone di innocenza e ingenuità tipicamente infantile. Questo tratto naturale del loro carattere li porta a un atteggiamento di estrema apertura verso gli altri, di solito riconoscibile fin dal primo incontro. Possono essere timidi e riservati e dotati di una grande modestia e forza d’animo.

Celebrità nate in questo giorno:

1926 – Dario Fo: Sublime interprete ed innovatore del linguaggio teatrale, è stata una delle figure più eminenti del panorama culturale italiano.

1874 – Luigi Einaudi: Annoverato tra i padri della Repubblica Italiana, la sua personale declinazione del pensiero liberale resta ancora attuale.

1874 – Harry Houdini: Nessuna catena, camicia di forza o baule ha saputo resistere a colui che è passato alla storia come il più grande illusionista ed escapologo della storia.

Scomparsi oggi

1969 – Renato Cesarini: Nato a Senigallia (in provincia di Ancona), e morto a Buenos Aires nel 1969, è stato un calciatore e allenatore di calcio italiano di origine argentina.

2016 – Johan Cruijff: Nato ad Amsterdam (Olanda), è un ex dirigente sportivo, allenatore di calcio ed ex calciatore.

2012 – Vigor Bovolenta: Nato a Contarina (dal 1995 non più comune ma frazione di Porto Viro, in provincia di Rovigo) e morto a Macerata nel marzo 2012, è stato un pallavolista.