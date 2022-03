Incidente mortale nel salernitano: la vittima aveva 41 anni

Un uomo ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto ieri a Scafati. Si tratta del 41enne Carmine Cerbone. L’uomo si è schiantato con lo scooter contro un palo. La tragedia si è consumata ieri mattina all’altezza della rotonda di via Alcide De Gasperi.

Per Carmine Cerbone non c’è stato nulla da fare, nonostante i soccorsi siano stati tempestivi. Fatali, secondo i medici, le lesioni degli organi interni provocate dal violento impatto.

Incidente nel Vallo di Diano: due feriti

Incidente stradale anche nel Vallo di Diano, sulla provinciale Polla-Teggiano a San Pietro al Tanagro. Una minicar proveniente da Teggiano ha perso il controllo, ribaltandosi.

Coinvolti due giovanissimi di Sant’Arsenio che viaggiavano con la minicar. I due ragazzi, fortunatamente, hanno riportato ferite non preoccupanti ma sono stati trasportati in ospedale, al “Luigi Curto” di Polla, per gli accertamenti del caso.