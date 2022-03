Forum dei Giovani della Provincia: domani le elezioni

Si tengono il 25 marzo 2022, alle ore 15,00 presso la sala Bottiglieri di Palazzo Sant’Agostino, le elezioni di rinnovo degli organi sociali del Coordinamento dei Forum dei Giovani della Provincia di Salerno come prevede l’avviso pubblicato sul sito dell’Ente il 9 marzo scorso.

A seguire alle ore 16,00 è previsto l’incontro con i saluti istituzionali del Presidente della Provincia di Salerno Michele Strianese e del Coordinatore provinciale Forum dei Giovani Francesco Barbarito; con gli interventi del Presidente Forum Giovani Campania Giuseppe Caruso e il Vicepresidente della Provincia di Salerno con delega alle politiche giovanili Giovanni Guzzo. Conclude i lavori il Deputato della Repubblica italiana On. Piero De Luca.

“Ringrazio tutto il Coordinamento uscente – dichiara il Presidente Michele Strianese – per l’ottimo lavoro svolto in questi tre anni di mandato e auguro buon lavoro al nuovo Coordinamento provinciale che verrà eletto fra poco. La realtà dei Forum dei giovani è trasversale e ben radicata in tutto il nostro territorio, è una rete che considero fondamentale per la crescita socioculturale delle comunità. Attraverso questa esperienza, infatti, i nostri giovani sperimentano l’attuazione del diritto di cittadinanza attiva, tanto promosso da Bruxelles, oltre al diritto di partecipazione, oggi sostenuto da tutta la normativa nazionale e europea.

I Forum rappresentano una parte significativa dell’associazionismo territoriale, attività preziosa per avvicinare i giovani alle istituzioni attraverso un confronto diretto sia con le associazioni che con le istituzioni, quindi con tutti gli enti, dai Comuni alla Provincia. La Provincia di Salerno c’è con la volontà di sostenere il futuro dei nostri territori, cioè i cittadini di domani. Per questo ringrazio il Vicepresidente Giovanni Guzzo per il lavoro svolto e l’On. Piero De Luca per l’attenzione rivolta ai giovani e alle tematiche giovanili.”