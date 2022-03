Capaccio, villette a fuoco in località Laura

CAPACCIO PAESTUM. Paura nel pomeriggio a Capaccio Paestum. Un incendio si è sviluppato in via delle Acacie, una delle traverse di località Laura.

A prendere fuoco un’area dove sono presenti delle villette in costruzione. Sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di Agropoli che hanno domato le fiamme non senza fatica.

Villette a fuoco in località Laura

Si indaga ora sulle cause del rogo per verificare se questo si sia originato in un terreno adiacente per poi estendersi alle villette oppure se possa esserci una matrice dolosa e finalizzato proprio a denneggiare gli immobili. Sul posto anche i carabinieri della compagnia di Agropoli.

Le villette risultano disabitate.