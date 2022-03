Capaccio Paestum, ok a stabilizzazione vigili urbani

CAPACCIO PAESTUM. Ok alla stabilizzazione dei vigili urbani precari a Capaccio Paestum. L’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Franco Alfieri, ha pubblicato un avviso esplorativo per il reclutamento a tempo indeterminato e part time al 50% di due posizioni di categoria C.

Stabilizzazione vigili urbani a Capaccio Paestum: i requisiti

I requisiti per la stabilizzazioni dei vigili urbani previsti dal Comune di Capaccio Paestum sono stringenti: risultare in servizio anche per un solo giorno, successivamente alla data del 28 agosto 2015, con contratto di lavoro a tempo determinato presso l’amministrazione che procederà all’assunzione e priorità a chi è in servizio alla data di entrata in vigore del D.lgs. 75 del 2017.

E ancora: il soggetto dovrà essere stato assunto a tempo determinato attingendo ad una graduatoria, riferita ad una procedura concorsuale. Infine dovrà aver maturato, entro il 2021, almeno tre anni di servizi su otto, anche non continuativi.

Il bando non ha mancato di destare polemiche: sarebbero soltanto due, infatti, gli agenti con i requisiti richiesti.