A Torchiara e Cannalonga, due eventi per sostenere i profughi ucraini

Proseguono le iniziative, nel Cilento, a sostegno della popolazione ucraina, colpita dalla guerra, che dura ormai da un mese.

A Torchiara e Cannalonga, in programma per domenica 27 marzo, due eventi pro Ucraina. A Torchiara, appuntamento alle ore 19:00, al Palacilento per “Concerto per l’Ucraina“. L’evento, organizzato dal parroco delle parrocchie di Prignano, Cicerale e Montecicerale, vuole essere un modo per essere sempre più vicini, a quanti, stanno combattendo questo conflitto, assistendo a dolore e distruzione.

Al concerto, prenderanno parte, diversi artisti tra cui Sofia Vershynina al violino, Olga Stovbur I violino Orchestra Ucraina, Gianfranco Marra per chitarra e voce, Mirella Pantano flauto, orchestra la Corrida, Tony Ruggiero cantautore, Gaspare Di Lauri cantante, Franco Valente sax baritono, Emilio Orrico coordinatore musicale pianoforte, Trio Rokosolana trio lirico ucraino.

L’ingresso è libero e sarà necessario esibire il green pass. Le offerte saranno interamente devolute per l’acquisto di prodotti alimentari e medicinali per il popolo ucraino.

Appuntamento a Cannalonga alle 21:00 presso la Sala sociale, per una serata di intrattenimento teatrale e musicale per dare voce alla speranza. Nel corso della serata, verrà effettuata una raccolta fondi per i bambini profughi di guerra.