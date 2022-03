L’Almanacco del 23 marzo 2022

Almanacco del 23 marzo 2022:

Santi del giorno: San Turibio di Mogrovejo (Vescovo)

Santi Vittoriano, Frumenzio e compagni (Martiri)

Santi Domezio, Pelagia, Aquila, Eparchio e Teodosia (Martiri)

San Fingar (Guigner, Martire)

San Walter (Gualtiero, Gualterio) di San Martino di Pontoise (Abate)

San Vittoriano (Martire)

Sant’Ottone Frangipane (Eremita)Etimologia:Walter, nome di origini germaniche, che in italiano viene tradotto in Gualtiero. Proviene dall’unione di waldaz, “comandante” e haria, “esercito”. Il significato complessivo è pertanto “comandante dell’esercito”.

Proverbio del giorno:

Quando marzo marzeggia, april campeggia.

Aforisma del giorno:

Il peccato è una cosa che si stampa sulla faccia di un uomo: non lo si può nascondere. (O. Wilde)

Accadde Oggi:

1857 – Installato il primo ascensore per persone: Gli antichi dicevano che «il mondo è fatto a scale, c’è chi scende e c’è chi sale» e fino a due secoli fa nessuno poteva contestarlo. Poi qualcuno trasformò una cabina di ferro in un mezzo di trasporto sicuro e veloce. E la quotidianità domestica e lavorativa non fu più la stessa.

Sei nato oggi? Sei affettuoso, impulsivo ed esuberante. La tua generosità non conosce confini e qualunque cosa tu faccia la fai con tutto te stesso. Nel lavoro la fortuna ti sorregge, puoi raggiungere buone posizioni ma devi imparare a controllare l’irascibilità. In amore sei un partner appassionato e devoto, chi ti sta vicino dovrà però essere molto paziente e imparare a non prendersela per le tue improvvise impennate.

Celebrità nate in questo giorno:

1945 – Franco Battiato: Massimo interprete dell’avanguardia della musica italiana, è uno degli artisti più colti ed innovativi, impegnato su più fronti dalla filosofia alla pittura, passando per il cinema. Nato a Riposto, in provincia di Catania, si affaccia sulla scena musicale verso la fine degli anni Sessanta, non riscuotendo grandi numeri nelle vendite. Dopo un decennio di sperimentazioni colte tra rock progressivo e new wave, all’undicesimo album avviene la svolta: con La voce del padrone del 1981 vende oltre un milione di copie ed entra nella storia del pop italiano con brani immortali come “Bandiera bianca”, “Cuccurucucù” e soprattutto Centro di gravità permanente.

1910 – Akira Kurosawa: È tra i cineasti che hanno fatto scuola nella settima arte, portando la storia e le tradizioni del Giappone all’attenzione del pubblico di tutto il mondo. Nato ad Ōta.1922 – Ugo Tognazzi (99 anni fa): Pioniere della comicità televisiva e attore di eccelsa versatilità, sul grande schermo è stato il “conte” della commedia all’italiana. Nato a Cremona.

Scomparsi oggi:

1842 – Stendhal: Annoverato tra i maggiori scrittori francesi dell’Ottocento, le sue opere figurano tra i classici della letteratura europea. Nato a Grenoble, nella Francia sud-orientale, e morto a Parigi nel marzo del 1842.

2011 – Liz Taylor: Ultima diva dell’epoca d’oro di Hollywood, con i suoi occhi viola ha rappresentato un’icona di talento, fascino e sensualità senza tempo. Nata ad Hampstead.