Consorzio Vallo di Diano cerca partner per progetto di pronto intervento

SALA CONSILINA. Il Consorzio Sociale Vallo di Diano – Tanagro – Alburni -Ambito S10 ha indetto un avviso Pubblico finalizzato a individuare un partner qualificato al fine di gestire con il Consorzio Sociale Vallo di Diano Tanagro Alburni Ambito S10 la componente operativa del progetto sociale di pronto intervento sociale con iniziative a favore delle persone in condizioni di povertà estrema e/o senza fissa dimora.

L’obiettivo strategico dell’Avviso è quello di selezionare un partner qualificato per la gestione di una Centrale Operativa H24 attraverso il numero verde 800170021 già attivo presso l’Ambito Territoriale; il servizio di sensibilizzazione, monitoraggio, accompagnamento, orientamento e assistenza immediata -alle persone in situazione di povertà; un servizio di trasporto, dal luogo dell’intervento al luogo di accoglienza (struttura di emergenza, segretariato sociale, servizi sanitari, centri anti violenza, forze dell’ordine etc.); la STRUTTURA DI EMERGENZA in grado di ospitare da 3 a 5 persone, messa a disposizione, a titolo gratuito e priva di utenze (gas, luce, acqua etc), dal Consorzio Sociale Vallo di Diano Tanagro Alburni Ambito S10 in uno dei comuni afferenti all’Ambito Territoriale; la fornitura di pasti e vestiario per gli ospiti della struttura di emergenza.

La proposta di Partnership deve avere una durata fino al 31/12/2023. Gli interventi promossi nella proposta di Partnership devono garantire un complessivo ed organico approccio multidisciplinare. Le risorse messe a disposizione per la realizzazione degli interventi da parte degli Enti del Terzo Settore, sono pari a euro 124.000.00, a valere sull’Avviso 1/2021 “Prins”.

Possono partecipare al presente Avviso di Partnership, tutte le Cooperative Sociali e/o i Consorzi di Cooperative, che abbiano maturato una comprovata esperienza di almeno tre anni nell’area tematica prescelta per la quale è posta la candidatura e prevedere la stessa nell’oggetto dello statuto o dell’atto costitutivo.

Le manifestazioni di interesse potranno essere trasmesse via PEC all’indirizzo: protocollo@pec.pianosociales10.it, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente Avviso sul sito istituzionale dell’Ente www.pianosociales10.it ed entro le ore 14.00 del 31.03.2022 , a pena di esclusione. Nell’oggetto della PEC dovrà essere indicata la seguente dicitura: Manifestazione di Interesse Avviso Pubblico “Prins S10”. L’Avviso è reperibile sull’Home page del sito istituzionale del Consorzio Sociale Vallo di Diano Tanagro Alburni – Ambito S10 www.pianosociales10.it.