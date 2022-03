A Vallo, un premio dedicato ad Antonio Valiante | VIDEO

VALLO DELLA LUCANIA. Si è tenuto ieri, 22 marzo, nell’Aula Magna dell’Ospedale San Luca, il “Premio Antonio Valiante“; che ha visto la premiazione delle tre migliori tesi di Laurea in Infermieristica.

Premio “Antonio Valiante”

L’idea di dedicarlo ad una personalità di spicco per la politica Campana e in generale anche per tutto il territorio cilentano, come l’On. Antonio Valiante, dimostra il grande impegno e le lotte che Valiante ha sempre fatto, in special modo nel campo della sanità.

Ad istituire questo Premio, è stato l‘Ordine delle Professioni Infermieristiche di Salerno, nella persona di Cosimo Cicia- Presidente e Vice presidente Nazionale; che si è detto onorato di dedicare un premio ad un uomo che si è distinto in politica come nella vita, con valori solidi che hanno cambiato il corso delle cose anche in realtà piccole.

Presenti alla cerimonia la moglie, la signora Rosa, i figli Simone e Diego Valiante, il Direttore Sanitario del San Luca, Dott. Adriano De Vita, l’Onorevole Bonavitacola, in videocollegamento il Ministro della Salute Roberto Speranza e la Dott.ssa Barbara Mangiacavalli, Presidente FNOPI, presenti, inoltre diversi sindaci del Cilento.

“Quest’anno, ricordiamo nostro padre dopo due anni di stop dovuto all’emergenza sanitaria e lo facciamo insieme e grazie all’OPI, all’amico Cosimo Cicia e a tutto il direttivo provinciale e nazionale, che hanno voluto un premio alla sua memoria, per ricordare il suo impegno, da sempre, anche per la valorizzazione della professione infermieristica, delle giovani generazioni e del Sistema sanitario pubblico“- queste le parole dell’On Simone Valiante.