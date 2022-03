Vallo della Lucania: la formazione dello staff della nuova pizzeria Evo54 affidata a Raffaele Bonetta

Se c’è un ramo della gastronomia che negli ultimi anni ha visto una vera e propria rivoluzione, è senza dubbio quello della pizza. E’ convinzione sempre più forte fra gli esperti del settore ormai che non basta più offrire al consumatore un buon prodotto: per stupirli le conquistarli; davvero è necessario mettere in tavola la perfezione. Ecco dunque che si assiste alla nascita di veri e propri fuoriclasse dell’arte bianca.

Sbagliato definirli soltanto pizzaioli, perché veri e propri tecnici della pizza. EV054 – pizzeria di recentissima apertura a Vallo della Lucania, ha ospitato nelle ultime settimane proprio uno di loro: Raffaele Bonetta. Classe 1989, cresciuto letteralmente fra le farine (la sua famiglia e proprietaria di una rinomata pizzeria di Fuorigrotta, oggi è pizzaiolo esperto in metodologie e tecniche di impasti.





La sua pizzeria ha guadagnato il 29esimo posto nella Classifica Italia 50TopPizza 2020, nonché Performance dell’Anno 2020 per la D’Amico Award. Ma al di la dei titoli e dei premi, Raffaele è prima di tutto un giovane brillante e preparatissimo che negli ultimi anni sta mettendo la sua conoscenza a disposizione di giovani pizzaioli e imprenditori come lui.

Ed ecco dunque che realtà locali in crescita come EV054 scelgono di affidargli la formazione e il perfezionamento del proprio staff tecnico. Insieme a Bonetta il team EVO54 ha avuto l’opportunità di confortarsi, durante un serie di incontri in loco, su tecniche di lievítazione7maturazione dell’impasto – qualità e proprietà organolettiche delle materie prime utilizzate e metodologie di conservazione dei lievitati.

Tutto per puntare ad ottenere un prodotto più equilibrato possibile, che sia incontro perfetto tra la tradizione dei maestri napoletani e la precisione scientifica propria delle tecniche usate per la pizza di tipo contemporaneo.

E restando in tema di eccellenze, per chi non avesse avuto ancora occasione di gustare le loro pizze questo giovedì potrà approfittare del terzo appuntamento con “EV0luzione a quattro mani” un percorso degustativo che vede fianco fianco i pizzaioli EVO54 e rinomati chef del nostro Cilento.

Insomma, EV054 ha la già le idee molto chiare sull’identità da dare alla sua pizza. E per affermarla si affida consulenza dopo consulenza, collaborazione dopo collaborazione, ai migliori.