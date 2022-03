Oroscopo del giorno dopo: 23 marzo

Oroscopo del 23 marzo 2022:

Ariete (segno di fuoco) 21 marzo-20 aprile

Concedetevi il giusto relax del mercoledì di Santa Rebecca dopo alcuni giorni che vi hanno visto affaticati, oggi è il caso di iniziare a pensare o a una serata tra amici, bella e spensierata, o anche a un piccolo viaggio da fare nel prossimo week end. Scarica le energie in eccesso con l’attività fisica, Yoga, sport o qualsiasi altra cosa ti tenga impegnato. Creatività. Una persona del Leone giocherà un ruolo importante. Una persona lontana dai vostri occhi e dal vostro cuore oggi vi penserà a più riprese mentre qualcuno a voi vicino sembra disinteressarsi a voi. Ottimo tempismo. Farai le cose giuste al momento più opportuno. Tutte le comunicazioni andranno molto bene. Sarai attivo e dinamico.ㅤ

Le stelle consigliano: RELAX

Toro (segno di terra) 21 aprile-20 maggio

Quando si tratta di prendere decisioni, si può essere tirati tra il cuore e la mente. Tale sarà l’enigma di questo mercoledì di Santa Rebecca. Ascolta il tuo istinto e finirai per prendere le giuste decisioni. La tua famiglia e i tuoi cari hanno bisogno della tua attenzione. Trascorri un po’ di tempo con loro. È un buon momento per fare piani di viaggio. Puoi viaggiare nella prossima settimana. Oggi troverai la ragione del comportamento brusco del tuo partner. Hai prestato minore attenzione del dovuto. Oggi è il giorno per coccolare il tuo partner. Porta fuori il tuo partner per un lungo viaggio in auto o facendo shopping. Cenare insieme. Complimenta il tuo partner. Vedrai di nuovo la stessa freschezza nell’anima gemella.

Le stelle consigliano: ISTINTO

Gemelli (segno di aria) 21 maggio-21 giugno

Aprite il cuore al vostro partner o alla persona che vi interessa e che amate in questo mercoledì di Santa Rebecca: nessuno saprà capirvi meglio di chi vi vuole bene o interessato a voi. Fate del bene: regalate qualcosa a chi è povero, un consiglio a chi è in difficoltà, la parola giusta a chi sta sbandando. Insomma fate qualcosa per gli altri. Ottime possibilità di cambiare lavoro o assumere responsabilità nuove. Procurate piuttosto di lavorare per portare pace nel vostro ambiente. Per chi ha un attività in proprio è giunto il momento di darsi da fare, rimboccarsi le maniche e lavorare e impegnarsi il doppio. In amore non vince sempre chi fugge.. Se il partner reclama attenzioni non vi risparmiate nei suoi confronti!

Le stelle consigliano: COCCOLE

Cancro (segno di acqua) 22 giugno-22 luglio

Farai un sogno veritiero in questo mercoledì di Santa Rebecca. Buon umore. Vai al cinema, a un concerto, a una mostra o a teatro. Novità, comunicazioni, spostamenti. Attenzione con il fuoco e 1’elettricità. Non prestate orecchio a inutili pettegolezzi: potrebbe essere fatale per voi essere coinvolti in pettegolezzi inutili. Cercate di individuare tra i vostri conoscenti qualcuno che, in silenzio, tiene a voi. Se vi interessa cercate di stimolarlo. Non è facile staccare la spina e dovreste farlo per tutto il tempo necessario a ritemprare le forze. Fate qualcosa di nuovo per distrarvi e concedervi quel riposo mentale di cui avete bisogno. Chi vive una relazione clandestina oggi dovrebbe fare particolare attenzione alla sua voglia di gridarlo al mondo intero.

Le stelle consigliano: SENTIMENTO

Leone (segno di fuoco) 23 luglio-22 agosto

Oggi siate particolarmente prudenti in tutto e per tutto: siate attenti alla guida, a dove mettete borsa, borsellino e chiavi in questo mercoledì di Santa Rebecca. Finalmente potrebbe bussare alla vostra porta l’occasione tanto bramata. Non negatevi quest’opportunità. Se siete in conflitto con il vostro partner correte subito a chiarire dei malintesi o qualche discussione che vi ha visti intolleranti e irremovibili. Potrebbe infatti scavare nel profondo del vostro rapporto. incontrerete una vecchia conoscenza che potrebbe rallegrarvi la giornata. Lasciatevi andare in relax. Oggi tentate moderatamente la fortuna: senza lasciarvi prendere la mano ma spendete qualcosa per tentare qualche colpa di fortuna. Oggi è un buon giorno per cogliere la fortuna al volo.

Le stelle consigliano: FORTUNA

Vergine (segno di terra) 23 agosto-22 settembre

Qualcuno è ancora innamorato di voi e potrebbe farsi di nuovo avanti in questo mercoledì di Santa Rebecca lasciandovi meravigliati e stupiti in questo mercoledì. In fondo i grandi amore fanno dei lunghi giri e poi tornano. Curate meglio la vostra alimentazione e seguite una dieta sana ed equilibrata: se ne sentite la necessità rivolgetevi a un nutrizionista serio e affidabile. Se l’amore vi sembra lontano, i sentimenti ignorati e calpestati, cercate di sfruttare una piccola ventata di novità che vi verrà offerta proprio nel pomeriggio. Però per sfruttarla al meglio dovrete spogliarvi di antichi pregiudizi e sgombrare il cuore. Bene la prima parte della giornata per la maggior parte di voi , ma dovrete sudarvi ogni cosa. Forse si prepara qualcosa di buono ma dovrete sudare per averla.

Le stelle consigliano: SALUTE

Bilancia (segno di aria) 23 settembre-22 ottobre

Ci sarà qualche evento personale nella tua vita che ti tratterrà ed ostacolerà i tuoi progressi in questo mercoledì di Santa Rebecca. Prova a sistemare queste cose se vuoi davvero salvarti da qualche serio problema. Cerca di mettere in discussione il valore delle relazioni; la dignità può essere un fattore decisivo in termini di input da dare alla relazione. Sei un uccello libero e l’impegno non fa per te. Quindi meglio non entrarci se non puoi gestirlo altrimenti impara ad essere netto con la possessività del tuo partner. Chi è single può sembrare calmo e composto ma sfortunatamente può essere colpito dai pensieri e dai ricordi indelebili di un indimenticabile amore passato! Andare avanti è l’unica via d’uscita per scoprire cose nuove e la strada che porta al futuro!

Le stelle consigliano: MAGIA

Scorpione (segno di acqua) 23 ottobre-22 novembre

Questo mercoledì di Santa Rebecca potrai discutere alcuni problemi importanti con i tuoi parenti. Cerca di essere amorevole e gentile nelle tue conversazioni. Se non riesci a gestire alcuna situazione, lasciala per il momento anziché esagerare. Partecipa alle riunioni di sera se vuoi alleggerire il tuo umore. Concentrarsi su questioni di fede e spiritualità sarà di tuo beneficio. Lo stress dal tuo lavoro o da altre aree della vita possono influenzare l’armonia nella tua relazione. Piccoli problemi possono assumere un’importanza sproporzionata oggi. Questo può portare a un forte disaccordo su un problema minore nella tua relazione. Se sei single, pianifica alcune attività rilassanti da solo. Il giorno non è favorevole alla comunicazione in quanto vi sono possibilità di essere fraintesi.

Le stelle consigliano: RISERVATEZZA

Sagittario (segno di fuoco) 23 novembre-21 dicembre

Farai ogni sforzo in questo mercoledì di Santa Rebecca per risolvere un problema centrale che sta dominando la tua vita in questo momento. È molto probabile che tu ti allontani dai tuoi obblighi sociali e persino finanziari per prendertene cura. Tuttavia, dovresti sapere che affrettarsi non risolverà nulla in modo costruttivo. La pazienza è la chiave qui. Nessuno è perfetto. La giornata è perfetta per portare la tua relazione al livello successivo. Se sei single, puoi scegliere di entrare in una relazione esclusiva e se stai già andando bene, allora una proposta di matrimonio è nell’aria. Tuttavia, le cose non possono andare avanti a meno che non si prendano le cose nelle proprie mani.

Le stelle consigliano: PAZIENZA

Capricorno (segno di terra) 22 dicembre-20 gennaio

Oggi Marte sembra invitarvi a stare con voi stessi: in questo mercoledì diSanta Rebecca sarà difficile trovare la giusta sintonia e potrebbe esserci del nervosismo che è dentro di voi da tempo. Certo non si può dire che oggi sarete di buon umore. Eppure c’è un evento imprevisto dietro l’angolo che sta per rischiarare la vostra giornata. Prendete a volo le piccole fortune che vi capiteranno : anche se non è un periodo molto buono torneranno sempre comode. Ottimi risultati che premieranno il vostro coraggio in alcune scelte. Potreste, in ogni caso, aver bisogno del consiglio di un amico. Approfittatene. Per alcune pratiche che hai inoltrato di recente ci sono delle difficoltà e dei ritardi: potresti tentare altre strade che al momento appaiono più percorribili.

Le stelle consigliano: CALMA

Acquario (segno di aria) 21 gennaio-19 febbraio

Quante volte avreste desiderato restare soli con il vostro partner e parlare con il cuore e sentirvi compresi? Sappiate in questo mercoledì di Santa Rebecca che il sodalizio di venere e il Sole oggi potrebbe propiziarvi proprio ciò che desiderate, Se state pensando di mettere su casa fate un adeguato progetto e rivedete quelli già in essere : non fate il passo più lungo della gamba. Notizie importanti per il tuo lavoro presto in arrivo da enti e comuni . Oggi vorrai dedicare tutto il tuo tempo libero ad un nuovo hobby, ti rilasserai ed il tuo fisico si rigenererà. Sistemate una situazione cercate di farlo in modo definitivo, chiaro e irrevocabile. Certi problemi trascinati oltremodo possono diventare sempre più grandi e complicati da risolvere.

Le stelle consigliano: AZIONE

Pesci (segno di acqua) 20 febbraio-20 marzo

In questo mercoledì di Santa Rebecca sarà probabile che scopriate una nuova fonte di potere inutilizzata dentro di voi. Ti renderai conto che non ti serve né è probabile che tu riceva alcun aiuto esterno per fronteggiare i problemi che hai dovuto affrontare. Puoi facilmente affrontarli tutti da soli e in realtà c’è una fonte di forza in te su cui puoi fare affidamento. Se tu fossi costante o avessi due menti su come impegnarti in una relazione, oggi sarai in grado di arrivare a una conclusione. Chi è coinvolto in una relazione può decidere di fidanzarsi o sposarsi o comunque di fare un passo avanti verso il futuro. Un cambiamento nelle energie planetarie oggi può farti valutare la tua relazione in una nuova luce. Se prima avessi evitato gli impegni, oggi li accoglierai.

Le stelle consigliano: RIFLESSIONE