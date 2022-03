Le squadre Juniores di Agropoli e Calpazio in campo per l’Ucraina

Sport e solidarietà ieri pomeriggio al campo “Torre” di Agropoli in occasione della partita del campionato Juniores tra l’U.S. Agropoli e la Calpazio.

I delfini sono scesi in campo con una maglia speciale giallo e blu in segno di vicinanza al popolo ucraino colpito duramente dal conflitto bellico. Prima della gara, inoltre, si è tenuta una raccolta di beni di prima necessità alla quale ha partecipato non solo l’US Agropoli ma anche altre squadre.

In primis la Calpazio, società ospite ad Agropoli questo pomeriggio. Oltre ai granata erano presenti anche altre società sportive della città: il San Marco Agropoli, l’Akropolis, il Sacro Cuore e l’Atletica Agropoli. Tutte hanno lasciato la propria donazione e assistito alla gara. Inoltre, le due squadre sono state accompagnate nel terreno di gioco da una gruppo di piccoli bambini ucraini, arrivati in Italia proprio negli ultimi giorni dopo, nella maggior parte dei casi, viaggi estenuanti anche di cinque giorni.

“Siamo molto orgogliosi di questa iniziativa – fanno sapere dalla società – In questo momento difficile non potevamo rimanere inermi. Abbiamo cercato di fare qualcosa anche nel nostro piccolo e ringraziamo davvero tutte le altre società della città che hanno contribuito in questa giornata speciale. L’Agropoli per il sociale ci sarà sempre”.