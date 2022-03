È possibile fare il freelance nel 2022?

Per innumerevoli individui diligenti, fare il freelance rappresenta libertà e flessibilità, autosufficienza e opportunità, ma quanto è possibile vivere di freelancing nel 2022?

Anche se sembra un modo di vivere romantico e flessibile, la realtà è spesso molto diversa. Tende ad essere un lavoro spossante, imprevedibile e carico di stress, specialmente per quelli che contano su di esso come unica fonte di reddito.

Tuttavia, l’inarrestabile ascesa della tecnologia digitale e della connettività globale ha cambiato notevolmente il panorama lavorativo per molti, rendendo più facile farsi notare con un budget più piccolo (a patto di possedere le competenze).

Se l’idea di lavorare come freelance stuzzica il tuo interesse, ecco alcuni punti importanti da segnarti per crearti un futuro solido.

Sono disponibili servizi migliori

Strumenti software quali il “Software as a Service,” le applicazioni digitali gratuite e l’accessibilità online sono migliori che mai.

Aziende di primo piano offrono consigli su innumerevoli argomenti di interesse per i freelance, dallo scrivere la perfetta fattura elettronica a come fare a diventare un freelance.

Con tutti gli strumenti e le informazioni necessarie a portata di mano, puoi aprire la porta su un mondo globalmente connesso dalla comodità della tua camera da letto.

Ci sono anche diverse piattaforme di freelancing disponibili: tra le principali troverai Fiverr, Upwork e Outsourcely, ma ce ne sono centinaia di altre tra cui scegliere.

Questo rende potenzialmente più facile farsi notare: e per un freelance, farsi notare è fondamentale per avere successo.

Sempre più aziende assumono freelance

Le aziende stanno scoprendo il valore incredibile che i freelance possono rappresentare. Molte aziende iniziano ad utilizzare regolarmente i freelance per tutti i tipi di ruoli, in quanto possono essere un’alternativa efficace all’assunzione di un dipendente a tempo pieno.

Lo smart working è oggi molto popolare, e sicuramente fornisce agli aspiranti freelance molte opportunità in più.

Evitare l’ufficio

Se hai ancora la paura di dover tornare fisicamente in ufficio, è del tutto comprensibile. La salute dovrebbe sempre venire al primo posto, e se non ti senti sicuro, dovrebbe essere offerta un’alternativa sotto forma di lavoro a distanza.

Ci sono oltre 7 milioni di italiani che sono ancora fuori dal mercato del lavoro in diverse funzioni, quindi il mondo online rappresenta chiaramente un’enorme opportunità per loro.

Questo potrebbe essere il clima digitale perfetto per gettare il tuo talento da freelance nel mix. E questo vuol dire che non devi neanche lasciare il tuo lavoro da dipendente per farlo.

La flessibilità offerta da un ambiente di lavoro agile può essere ideale per un freelance, quindi vale certamente la pena di immaginare come il tuo set di competenze potrebbe inserirsi nel mercato online di oggi.

Le opportunità di partnership sono numerose

In un’altra area del mondo del freelancing, chi fa video e gli influencer stanno avendo molto successo attraverso partnership e sponsor, e l’aumento della popolarità delle piattaforme di social media come Tik Tok stanno rendendo questo fenomeno ancora più evidente.

Le possibilità di collaborare con grandi aziende rappresentano delle opportunità per molti tipi di freelance. I social media sono stati a lungo un importante strumento di marketing per gli imprenditori autonomi, che non dovrebbe essere trascurato da chiunque cerchi di farsi un nome.

Abbattere le barriere

La moderna internet riesce ad abbattere le barriere, il che rappresenta un’ottima notizia per chiunque desideri portare la propria vita professionale più lontano.

Le restrizioni fisiche iniziano a non essere più un problema, quindi se vuoi fare i bagagli e diventare un nomade digitale, viaggiare per il mondo e lavorare come libero professionista è oggi del tutto fattibile.

Sviluppare le abilità necessarie per affermarsi come un freelance affidabile può richiedere molto tempo, ma è certamente fattibile, e non dovrebbe essere escluso da quelli che cercano lavoro a breve.