Covid, la Chiesa torna alla normalità. Intervista a Don Bruno Lancuba | VIDEO

AGROPOLI. Il 31 marzo, cesserà lo stato di emergenza dovuto all’emergenza sanitaria da Covid-19. Da aprile, infatti, gli italiani, potranno fare a meno anche della mascherina al chiuso e non sarà più necessario l’utilizzo del green pass.

Anche il mondo della Chiesa è pronto a tornare, seppur con le giuste precauzioni, alla normalità; con la ripresa delle tradizionali processioni e le funzioni pasquali.

Ne abbiamo parlato con Don Bruno Lancuba, all’interno della Chiesa Santa Maria delle Grazie. Ci ha parlato di come si svolgeranno le processioni e tutte le funzioni.

Sappiamo che Agropoli, fa da cornice a tante feste molto sentite dagli agropolesi; tutti hanno voglia di ritornare a condividere momenti di ritrovata serenità, dopo un periodo difficile.

A renderlo noto, è una nota stampa dei Vescovi della Campania annunciando che, la Chiesa, è pronta a tornare alla normalità; certamente è ancora un periodo difficile e complesso per via del conflitto che si sta svolgendo in Ucraina, la Chiesa in questo senso, può aiutare a stringersi e a pregare tutti insieme, affinché questo orrore termini presto.