Da Sanremo al Meeting del Mare: Tananai primo ospite

E’ stato ufficializzato il primo ospite dell’edizione 2022 del Meeting del Mare di Marina di Camerota. Quella di questa estate sarà la 26^ edizione della kermesse ideata e organizzata da Don Gianni Citro. L’appuntamento con l’artista è per il prossimo 2 luglio.

Meeting del Mare: Chi è Tananai

Alberto Cotta Ramusino, in arte Tananai, nasce a Milano l’8 maggio del 1995. Comincia la sua carriera come produttore e compositore, per poi dedicarsi anche all’ambito autoriale. Attivo in ambito musicale dal 2017, Tananai ha all’attivo diversi progetti da produttore, la pubblicazione di almeno 6 singoli e di un EP. Nel 2021 prende parte alle selezioni di Sanremo Giovani 2021, arrivando fino alla finale del 15 dicembre

L’artista milanese ha vinto la kermesse con il brano Esagerata: classificandosi al secondo posto si assicura un posto a Sanremo tra i BIG. Sul palco del festival di Sanremo si presenta con il brano Sesso Occasionale. Dopo la sua esibizione la classifica parziale della seconda serata lo vede al penultimo posto, seguito solo dalla cantante spagnola Ana Mena.

La classifica è stilata dalla Sala Stampa, Tananai spera di recuperare posizioni nelle serate successive quando entrano in gioco anche la giuria demoscopica e il televoto. Nella terza serata del festival , però, anche se votano la giuria demoscopica e il televoto, Tananai si classifica all’ultimo posto. La canzone purtroppo non convince critica e pubblico, e la sua esibizione non coinvolge.

Nella serata di Sanremo 2022 dedicata alle cover e ai duetti Tananai canta A far l’amore comincia tu di Raffaella Carrà con Rosa Chemical. Tananai chiude la quarta serata alla 25° e ultima posizione della classifica generale che resterà tale alla fine della kermesse