Castellabate: successo per l’evento “Primavera al Mandrone” | VIDEO

“Nonostante la scelta di una zona periferica, in un periodo non ricco di presenze come il periodo estivo, abbiamo avuto un bel riscontro.- ha dichiarato Antonino Spinelli, presidente dell’associazione Vivi San Marco –

Questo per noi è uno svago, ma è anche una soddisfazione perché indirettamente facciamo bene alla vita del paese, dove soprattutto le attività commerciali e il turismo soffrono.”

Ieri sera a San Marco di Castellabate si è tenuta la prima edizione di “Primavera al Mandrone”, il primo di 11 eventi organizzati dall’Associazione Vivi San Marco, con il patrocinio del comune di Castellabate, nel periodo primaverile ed estivo.

“L’idea è quella di andare ad abbracciare zone che non sono mai state interessate da nessun evento.- ha spiegato Andrea Di Paola, socio dell’associazione Vivi San Marco- In questo caso il Mandrone è una zona molto periferica, ed è bello questa sera vedere che l’idea sia stata accolta da tutti con entusiasmo” “Primavera al Mandrone”, che ha registrato una grande affluenza di visitatori, è stata l’occasione per tornare ad apprezzare, anche nel periodo non balneare, il territorio cilentano, ricordando le tradizioni e riscoprendo zone di paese poco considerate.

Presente all’evento Gianmarco Rodio, consigliere comunale di Castellabate, che si è espresso cosi: “Siamo vicini a queste manifestazioni e a tutte le associazioni del territorio. Questi eventi promuovono il nostro territorio, complimenti all’associazione Vivi San Marco che ha organizzato egregiamente questa manifestazione”.

Gli appuntamenti con l’Associazione Vivi San Marco non sono finiti, il programma prevede ancora:

23/04/2022 IV Palio Vivi San Marco (Porto).

01/05/2022 Concerto del 1 Maggio Queen of Bulsara (Piazza Comunale)

04/06/2022 Festa della birra artigianale (Corso Carlo De Angelis).

15/07/2022 Vini & Vinili (Pozzillo – Piazza Luna Rossa).

23/07/2022 Porto in Festa 4° edizione (Porto).

30/07/2022 Colours Party (Spiaggia La Grotta).

06/08/2022 L’Arte ri Pacci 3° edizione (Piazza Comunale).

10/08/2022 #Contatto – La notte delle stelle (Sentiero Naturalistico La Grotta).

19/08/2022 MiniExposizione Cilentana 6° edizione (Porto).

26/08/2022 Arrivederci Estate – Colorplay in concerto (Piazza Comunale).