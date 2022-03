Nuovi crolli lungo la rupe di Agropoli: “Intervenite”

AGROPOLI. Nei giorni scorsi è stato lanciato un nuovo allarme da parte dei cittadini del centro storico per le condizioni della rupe di Agropoli. Negli ultimi tempi, infatti, si sono registrati sul versante nord nuovi crolli. E’ in particolare l’area del Fortino, quella più facilmente visibile via terra, a soffrire maggiormente.

Tra l’altro si tratta della zona dove insiste l’unica discesa a mare dal centro storico che permette di raggiungere lembi di costa suggestivi ma anche pericolosi, proprio per il crollo massi.

Ecco perché negli ultimi anni si sono moltiplicati gli appelli per programmare interventi di messa in sicurezza del costone roccioso su cui si erge il borgo antico. Ciò al fine di evitare che con il tempo la situazione possa degenerare.

Rupe di Agropoli a rischio, la risposta del Comune

Da palazzo di città il sindaco Adamo Coppola già nei mesi scorsi aveva assicurato massima attenzione al problema della rupe di Agropoli.

«La questione della rupe ci preoccupa. Il costone ha subito dei crolli e ha dato segnali di cedimenti – aveva spiegato il primo cittadino – Le verifiche che abbiamo fatto con i droni, però, ci hanno in parte rassicurato».

Al momento non sembra necessario un intervento di emergenza, ma il pericolo c’è e sarà necessario intervenire anche per salvaguardare il simbolo di Agropoli e rendere frequentabili le aree sottostanti durante la stagione estiva.

Gli interventi

Determinanti potrebbero essere i fondi PNRR che permetteranno di intervenire anche sul rischio idrogeologico. «Gli uffici stanno valutando il problema, sia per la Rupe che per l’area di San Francesco», fanno sapere da palazzo di città.