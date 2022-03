Ispani: “strutture intelligenti” per la raccolta dei rifiuti

ISPANI. Un progetto per la meccanizzazione dei rifiuti ad Ispani, installando sistemi di raccolta automatici con isole ecologiche informatizzate, è questo l’obiettivo dell’Ente, guidato dal sindaco Francesco Giudice.

Il programma per la meccanizzazione dei rifiuti ad Ispani

Nello specifico, il Comune, intende prendere parte alle operazioni messe in atto dal piano nazione di ripresa e resilienza- PNRR, per l’attuazione di interventi; che riguardano lavori volti all’ammodernamento di impianti già esistenti o realizzazione di nuovi impianti per la gestione dei rifiuti; il decreto, ha previsto delle risorse finanziarie al Ministero della transazione ecologica pari a € 567.679,84.

I lavori interesseranno la realizzazione di strutture “intelligenti”; come cassonetti stradali o isole ecologiche interrate per l’ottimizzazione della raccolta attraverso l’utilizzo di contenitori ad accesso controllato.

Inoltre, istituzione di centri di raccolta per l’ottimizzazione della raccolta differenziata, ovvero infrastrutture attrezzate destinate al riutilizzo di beni in disuso; affiancati ai centri di raccolta, intercettano o rimettono in circolazione oggetti riutilizzabili attraverso punti di distribuzione.

Il commento

“Migliorare e meccanizzare la rete per la raccolta differenziata, significa viaggiare nell’ottica di uno sviluppo sostenibile; noi come amministrazione, intendiamo migliorare la qualità di vita dei nostri cittadini, installando delle strutture intelligenti che possano, smaltire, nel modo corretto, i rifiuti urbani ad Ispani“– così fanno sapere da palazzo di città.