B.e.S.t. Sitting Volley torna in campo. Sapri batte la guerra

“Principi e valori di civiltà non sono in gioco, quelli non lo sono”, nella partita internazionale per la pace fissata oggi, Sabato 19 Marzo, alle ore 16:30, presso il palazzetto di Sapri, in cui atleti croati, spagnoli, turchi ed italiani, appartenenti alle compagini che aderiscono al progetto B.e.S.t. Sitting Volley, si mobilitano per dire no alla guerra in Ucraina.

Lo rende noto l’associazione sportiva Volley Citra, responsabile dell’intervento, che per tutto il week-end, ospiterà i partner internazionali al fine di verificare l’avanzamento delle attività e preparare il prossimo incontro in programma a Plasencia (Spagna), nonchè il meeting finale previsto sempre a Sapri, in concomitanza con la Settimana Europea dello Sport dal 23 al 30 settembre 2022.

Il progetto Be.S.T. Sitting Volley, finanziato dal programma europeo Erasmus Plus Sport, si propone di contribuire all’inclusione delle persone con disabilità, per lo più motoria, utilizzando come strumento di educazione sportiva il Sitting Volley, disciplina paralimpica della pallavolo. Le attività sono sostenute da un partenariato locale che annovera Cilento Youth Union, Rotonda Volley e il Piano sociale di zona S/9.

Lo sport è “strumento per promuovere la pace, il dialogo e la riconciliazione nelle aree di conflitto durante e oltre il periodo dei Giochi olimpici e paraolimpici”. Così recita la risoluzione 76/13 delle Nazioni Uniti, intitolata “Costruire un mondo pacifico e migliore attraverso lo sport e l’ideale olimpico” ed adottata alla fine dello scorso gennaio per sancire la tregua olimpica, da osservare fino a sette giorni successivi al 13 Marzo, data di conclusione delle Paralimpiadi. L’attacco russo si dimostra ancora più empio se si considera la violazione, senza precedenti, della tregua olimpica e della missione dei giochi, combinata al disprezzo e alla mortificazione dei valori dell’integrazione, della lealtà, della competizione sana e costruttiva testimoniati in maniera così alta dagli atleti paralimpici.

Il programma del week end proseguirà Domenica 20, a partire dalle ore 16:30, sempre presso il Palazzetto saprese di Via Nicotera, con la partita tra Rotonda Volley – settore sitting e la rappresentativa europea composta da giocatori delle compagini Euexia dalla Spagna, Zrinski dalla Croazia, KES dalla Turchia e Volley Citra. A seguire, la sfida di pallavolo del campionato CSI tra Volley Citra Sapri e Gecosport Francavilla, con inizio alle ore 18:00.