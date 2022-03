Sanza borgo dell’accoglienza: presentato il progetto

Il Ministro della Cultura Dario Franceschini oggi, in conferenza stampa, ha presentato la sfida dei 21 borghi d’Italia che saranno finanziati singolarmente con 20 milioni di euro. Per la Campania il progetto “Sanza borgo dell’accoglienza”.

Il tema al centro della grande visione di futuro per i piccoli borghi è la battaglia contro lo spopolamento. Esperienze pilota poi da replicare anche in altre aree del Paese. Risorse importanti che mettono al centro anche l’investimento su imprese private che creeranno opportunità di crescita e di lavoro per far rivivere i piccoli borghi a rischio abbandono.

Progetti che sono stati premiati per la loro forza di cambiare realmente il corso delle singole comunità, questo il modello adottato dalle regioni nella scelta dei progetti e dal Ministero per il finanziamento. Alla conferenza stampa sono intervenuti oltre al Ministro della Cultura, Dario Franceschini; il Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, Massimiliano Fedriga; il Presidente dell’ANCI, Antonio Decaro; la Coordinatrice della Commissione Cultura alla Conferenza delle Regioni, Ilaria Cavo e i rappresentanti del Comitato di coordinamento borghi del MiC.