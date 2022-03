Pro Loco di Palinuro, proseguono le iniziative di promozione del territorio

Incessanti le attività della Pro Loco di Palinuro per la promozione del territorio soprattutto in questo periodo in cui si pensa concretamente dove trascorrere le vacanze estive ed i primi weekend fuori porta, risorsa quest’ultima affatto trascurabile nel periodo primaverile.

“Abbiamo invitato la redazione di Lupo di Mare, format dell’emittente Telenostra, per diffondere le bellezze naturalistiche di Palinuro e dintorni. Sono state raccolte le testimonianze di diversi protagonisti del territorio che hanno raccontato le tante peculiarità presenti. Ogni porta che si affaccia sul mondo della promozione turistica di qualità deve essere aperta”, dice Silvano Cerulli presidente della Pro Loco.

Dall’associazione colgono l’occasione per “ringraziare tutti gli operatori che a vario titolo attraverso le proprie testimonianze ed il tempo dedicato, hanno permesso la realizzazione del servizio”.