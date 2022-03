L’Almanacco del 18 marzo 2022

Almanacco del 18 marzo 2022:

Santi del giorno: San Cirillo di Gerusalemme (Vescovo e Dottore della Chiesa)

San Braulio (Vescovo)

San Salvatore da Horta (Professo Francescano)

Sant’Edoardo II il Martire (Re d’Inghilterra)

Etimologia: Salvatore, diffusosi solo nel tardo Medioevo, deriva dal latino “Servator, -oris”, appellativo riferito al Cristo. Carattere: Pensa di dover dominare il mondo intero, ritiene di essere competente in ogni tipo di argomento, perché si aggiorna e non lascia nulla al caso; desidera conseguire successo e prestigio. Dalla sua donna vuole essere amato ma anche temuto, sa essere condiscendente ma anche impietoso, è un duro dal cuore tenero, basta saperlo prendere. Non ha peli sulla lingua; di fronte a quelle che ritiene essere ingiustizie, esprime tutta la sua indignazione con foga ed impeto sconvolgente.

Proverbio del giorno:

Marzo tinge, april dipinge, maggio fa le belle donne, e giugno fa le brutte carogne.

Aforisma del giorno:

Un musicista che suoni sempre la medesima corda è ridicolo. (Orazio Flacco)

Accadde Oggi:

1981 – Prima puntata di Quark La narrazione della scienza come continua esplorazione delle leggi del mondo e dell’universo conosciuto passando per i piccoli e grandi interrogativi del vissuto quotidiano. Con Quark piacere della conoscenza e spettacolo diventano un connubio vincente.

1848 – Cinque giornate di Milano Al grido di «Viva l’Italia, viva Pio IX; a morte i tiranni!» ebbe inizio l’evento più noto della storia risorgimentale, che aprì la strada all’impresa unitaria.

1944 – Ultima eruzione del Vesuvio: Già provate dalle violenze e dalle distruzioni della Seconda guerra mondiale, le popolazioni della provincia napoletana dovettero subire il risveglio improvviso del “gigante” che domina il golfo del capoluogo partenopeo: il Vesuvio!

Sei nato oggi? Sei dotato di una sensibilità quasi medianica ma manchi quasi completamente di senso pratico. Nel lavoro dovresti collaborare con qualcuno in grado di mettere a frutto la tua intelligenza indirizzandola concretamente. In amore subirai qualche delusione in giovanissima età ma subito dopo la situazione cambierà e potrai contare su di un partner che ti ama e che, per te, è disposto a qualsiasi cosa.

Celebrità nate in questo giorno:

1962 – Massimo Giletti: Conduttore e volto popolare della RAI, da qualche anno è un protagonista dell’arena televisiva domenicale. Nato a Torino, è laureato in Giurisprudenza.

1945 – Bobby Solo: Mentre l’amico Little Tony imitava il “Re del Rock” nelle movenze, lui ha cercato di “rubargli” la voce vellutata. Nato a Roma e registrato all’anagrafe come Roberto Satti.

1947 – Walter Tobagi: Figura simbolo di giornalista scomodo e vittima della cieca violenza degli anni di piombo, fu impegnato in prima persona a denunciare la barbarie del terrorismo. Nato a San Brizio.

Scomparsi oggi:

2011 – Enzo Cannavale: L’inconfondibile scuola eduardiana ha fatto di lui uno dei più valenti e versatili attori per quarant’anni di cinema e teatro italiani. Nato a Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli