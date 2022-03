Adotta una spiaggia: l’iniziativa a Capaccio Paestum

Anche a Capaccio Paestum arriva la campagna di MareVivo “Adotta una spiaggia”. L’iniziativa vuole da un lato promuovere sul territorio azioni concrete per contribuire a contrastare alcune delle criticità generate dall’azione antropica, ma anche ricordare quanto sia una responsabilità collettiva avere cura costantemente di un ambiente così fragile e prezioso al quale ancora oggi purtroppo siamo abituati a pensare solo in estate e in una misura “accessoria”.

L’iniziativa Adotta una spiaggia a Capaccio

A partecipare all’iniziativa, patrocinata anche dal Comune di Capaccio Paestum, le associazioni Napoli Animal Save e Salerno Climate Save.

Con la campagna Adotta una spiaggia sarà possibile sostenere i volontari nelle attività di tutela e pulizia del litorale.

In particolare si procederà ala pulizia manuale e periodica di spiagge dai rifiuti e loro conferimento in discarica; posizionamento di cestini per la raccolta dei rifiuti; installazione di pannelli informativi; osservazione e rilievo di particolari emergenze come la presenza di rifiuti portati dal mare o lasciati dai turisti; acquisto di attrezzature o piccole imbarcazioni a remi per recuperare i rifiuti anche dal mare.

Il commento

“E’ una valida occasione di aggregazione sociale e mira a promuovere nella comunità un processo di partecipazione attiva per la salvaguardia dell’ambiente e la gestione sostenibile del territorio”, il commento da palazzo di città.