A Paestum c’è la Cronometro dei Templi

Torna a disputarsi nel suo periodo tradizionale e riscuote il consueto successo di partecipazione la “Cronometro dei Templi”, giunta alla sesta edizione ed in programma domenica 20 marzo presso l’area archeologica di Paestum.

Dopo la parentesi autunnale dello scorso anno dovuta agli stravolgimenti dei calendari causa pandemia, la kermesse contro il tempo organizzata dall’A.S.D. Cilento Bike Ciclidea – Team Convergenze torna a diventare classica di apertura stagionale, e gli appassionati delle due ruote non hanno mancato di dimostrare il loro interesse per questa manifestazione che a chiusura delle iscrizioni ha raggiunto il numero massimo di partecipanti stabilito in partenza.

Saranno infatti 260 i ciclisti che prenderanno il via della competizione, patrocinata anche quest’anno dal Comune di Capaccio Paestum, e valida quale prima prova del circuito Scudetto Campano 2022 e seconda prova del campionato regionale strada del CSI 2022, numeri che ritornano ad essere quelli delle edizioni pre-covid.

Confermato il percorso della gara, adatto sia agli specialisti della disciplina che agli appassionati desiderosi di cimentarsi in questa prova contro il tempo, con la suggestione di pedalare nella storia e nel fascino del sito archeologico di Paestum.

Undici saranno i km da percorrere lungo il tracciato disegnato dagli organizzatori in un contesto suggestivo che racchiude l’imponenza della cinta muraria dell’antica Poseidonia ed il fascino dei maestosi templi dorici, dinanzi ai quali i ciclisti inizieranno e concluderanno la propria fatica.

L’appuntamento è per le ore 9 di domenica mattina con la partenza del primo partecipante, per circa 3 ore e mezza di gara al termine delle quali si decreteranno i vincitori di questa edizione.