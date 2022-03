Trasporto pazienti dall’ospedale di Agropoli: manifestazione per il servizio

AGROPOLI. Pubblicata la manifestazione di interesse per le associazioni di volontariato per il servizio di trasporto pazienti. Nello specifico si cercano enti di pubblica assistenza che trasferiscano i pazienti dall’ospedale di Agropoli ad altre strutture per esami o visite specialistiche.

Trasporto pazienti dall’ospedale di Agropoli: il servizio

A tale scopo non può far fronte il 118, già impiegato per le emergenze. Sarnano individuate più associazioni che a rotazione quadrimestrale presteranno servizio. Starà a loro, poi, procedere alla rendicontazione dei costi per l’utilizzo di un’ambulanza con autista ed infermiere, fino ad un massimo di 16.600 euro.

L’avvio della manifestazione di interesse, da parte della direzione sanitaria, garantirà un servizio in più senza dover compromettere il lavoro del 118.

Starà al distretto sanitario procedere alle formalità di rito per individuare le associazioni che forniranno il servizio.