L’Almanacco del 17 marzo 2022

Almanacco del 17 marzo 2022:

Santi del giorno: San Patrizio (Vescovo)

Sant’Agricola di Chalon sur Saone (Vescovo)

Santa Gertrude di Nivelles

Etimologia: Patrizia, dal latino “patricius”, “patrizio, del patriziato”, aggettivo che deriva dal termine “patres,” “padri”, e che passò presto ad indicare i senatori e i patrizi di Roma, “patricii, orum”, il personale si diffuse in epoca tarda, grazie al culto di Patrizio, evangelizzatore dell’Irlanda.

Proverbio del giorno:

Marzo asciutto, e april bagnato, beato il villan c’ha seminato.

Aforisma del giorno:

Colui al quale è troppo caro il proprio corpo, tiene in poco conto la virtù. (Seneca)

Accadde Oggi:

1861 – Vittorio Emanuele II proclamato Re d’Italia: «Il Re Vittorio Emanuele II assume per sé e suoi successori il titolo di Re d’Italia. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella raccolta degli Atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge dello Stato». Recita così l’articolo unico della Legge 17 marzo 1861, atto di nascita del Regno d’Italia.

Sei nato oggi? La tua emotività è intensa e a volte rischia di confonderti. Se vuoi raggiungere gli obiettivi professionali che le tue ambizioni ti suggeriscono dovrai dunque imparare a controllarle. Amici importanti potranno esserti di grande aiuto. In amore non devi scoraggiarti di fronte alle prime difficoltà: i rapporti perfetti non esistono ma con un po’ di impegno se ne possono costruire di soddisfacenti.

Celebrità nate in questo giorno:

1951 – Kurt Russell: Protagonista del cinema d’azione ed horror targato Hollywood tra gli anni Settanta e Ottanta. Nato a Springfield, nel Massachusetts, già all’età di dieci anni firma un contratto.

1938 – Rudolf Nureyev: L’etoile per eccellenza della storia danza, modello insuperabile di eleganza e agilità, è considerato il più grande ballerino di tutti i tempi. Nato ad Irkutsk.

1969 – Paola Palma: Nata a Caserta, vive l’infanzia a Stresa per poi trasferirsi a Milano nel 1990. Studia danza classica dall’età di quattro anni e vive intensamente il teatro.