Cilento, Vienna Cammarota: “182 km a piedi contro le guerre”

Il 26 Marzo – Vienna Cammarota – anni 72 – partirà da Serre e attraverserà borghi, strade, terre per parlare di pace ed arriverà a Castrovillari il 2 Aprile. Una nuova sfida per la cilentana, originaria di Felitto, Guida Ambientale Escursionistica della Campania e ambasciatrice Archeoclub.

Il viaggio di Vienna Cammarota

Vienna Cammarota attraverserà ben 22 comuni: Serre (Sa), Postiglione (Sa), Sicignano degli Alburni (Sa), Petina (Sa), Auletta (Sa), Pertosa (Sa), Polla (Sa), Atena Lucana (Sa), Sala Consilina (Sa), Padula (Sa), Montesano (Sa), Casalbuono (Sa), Lagonegro (Pz), Rivello (Pz), Nemoli (Pz), Lauria (Pz), Castelluccio Superiore (Pz), Castelluccio Inferiore (Pz), Laino Borgo (Pz). Rotonda (Pz), Morano Calabro (Cs), Castrovillari (Cs).

“Vienna Cammarota percorrerà l’antica “Strada Regia delle Calabrie” alla riscoperta dei piccoli borghi del Sud Italia che ospitavano le antiche stazioni di posta. Paesi e territori poco conosciuti, che sorgono lungo una strada percorsa da uomini e da eserciti per secoli. Territori che hanno visto guerre, emigrazione, isolamento, ma che non hanno mai perso le profonde e antichissime tradizioni di accoglienza.

Ben 7 giorni di cammino a piedi. Un vero cammino per la pace lungo borghi affascinanti come Serre, Pertosa, Auletta, Casalbuono, Nemoli, Castelluccio Inferiore, Morano Calabro, Castrovillari. E in questi luoghi Vienna Cammarota incontrerà le rispettive comunità per parlare loro del bello, di storia, del paesaggio e di relazioni umane.

La strada Regia delle Calabria

La Strada Regia delle Calabrie, di epoca settecentesca, sorge sui resti di un tracciato molto più antico, la “Via Popilia”, la consolare di epoca romana più lunga in territorio italiano.

In questi giorni terribili di guerra e paure, Vienna percorrerà un tratto di questa strada per ricordare l’importanza della pace e della coesione dei popoli, riscoprendo le “memorie” degli eventi che l’hanno attraversata.

Il commento

“Il 26 Marzo farò a piedi il cammino della pace. Camminerò contro le guerre. Partirò da Serre, in provincia di Salerno poi sarò a Pertosa, Auletta, Casalbuono, entrerò in Basilicata per visitare ed incontrare i cittadini di Nemoli, in provincia di Potenza. Da lì raggiungerò Castelluccio Inferiore”, spiega Vienna Cammarota.

“Dopo Castelluccio entrerò a piedi in Calabria e sarò in provincia di Cosenza attraversando Campotenese, poi Morano Calabro ed arriverò al Castello Aragonese di Castrovillari il 2 Aprile. Attraverserò complessivamente ben 22 paesi. Un vero cammino della pace. Promuovendo i piccoli borghi, incontrerò i cittadini, le scuole, i sindaci, le comunità straniere nell’ottica di un messaggio chiaro basato sull’integrazione sociale e sull’accoglienza”, ha concluso.

Vienna Cammarota, cilentana di anni 72, Ambasciatrice di Archeoclub D’Italia nel Mondo e Guida Ambientale Escursionistica di Assoguide.

Vienna, con zaino sulle spalle, sarà una camminatrice per la pace spostandosi di borgo in borgo, di strada in strada. Un percorso per ascoltare, per vedere, per continuare a comporre quel suo diario. Nel tempo ha attraversato a piedi la Boemia, la Baviera, l’Austria, l’Italia intera. Non solo: anche tante altre zone come l’Amazzonia, il Tibet, Israele, Palestina, Patagonia.