Sanza: tettoia e roulotte abusive, scatta l’ordine di abbattimento

SANZA. Abusi edilizi nel territorio comunale di Sanza. Ad effettuare le contestazioni i carabinieri dei Parchi della locale stazione a seguito di controlli effettuati in località Agno.

Tettoia e roulotte abusive a Sanza: le contestazioni

Nello specifico è stata contestata la realizzazione di una tettoia con struttura portante in acciaio e pannelli di lamiera; una recinzione e una roulotte priva di targa. Gli interventi in un’area C2 del Parco, risultati abusi edilizi in quanto realizzati da due persone in assenza del necessario nulla osta.

Di qui l’ordine di demolizione degli abusi e l’ordine di ripristino dei luoghi che dovrà avvenire entro 90 giorni.