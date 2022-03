Stabilimenti balneari alla ricerca di bagnini, riprendono i corsi

Si avvicina la stagione estiva, per tutti è fondamentale sentirsi in sicurezza; anche quando decidiamo di rilassarci in acqua per un bagno rilassante o sdraiarci per godere dei raggi del sole che ci abbronzano.

Per questo motivo, entra in gioco la figura del bagnino; che non solo vigila su coloro che si concedono qualche tuffo in mare, ma anche per segnalarci le condizioni del mare per immergersi in sicurezza.

Riprenderanno infatti, a breve, i corsi per la ricerca di bagnini da occupare durante tutta la stagione estiva, in modo da poter lavorare e sentirsi utili. Un’occasione di crescita culturale e professionale per aiutare tutti coloro che dovessero aver bisogno di soccorso in mare; sono tanti gli stabilimenti che sono alla ricerca di bagnini costantemente, da parte di tutti i concessionari e degli impianti natatori.

Proprio qualche tempo fa, provvidenziale l’intervento del bagnino in soccorso di alcuni bagnanti sulla spiaggia Acquabianca a Marina di Pisciotta e in località Gabella, prontamente recuperati e tratti in salvo. Anche grazie ai bagnini, che senza clamore ed esitazione hanno applicato alla lettera tutto quanto appreso, i bagnanti si sono salvati.