L’Almanacco del 16 marzo 2022

Almanacco del 16 marzo 2022:

Santi del giorno: Sant’Agapito di Ravenna (Vescovo)

Sant’Eriberto di Colonia (Vescovo)

San Giuliano di Anazarbo (Martire venerato a Rimini)

San Papas (Martire in Licaonia)

Santi Ilario e Taziano (Martiri)

Sant’Allo (Allone) di Bobbio (Monaco)

Sant’Eusebia (Badessa di Hamay)

Etimologia: Ilario, dal latino “Hilàrius”, molto diffuso in epoca imperiale, deriva dal greco “hilaros”, che significa “ilare, allegro”. E’ diffuso in tutta Italia grazie al culto di alcuni santi, che hanno dato il nome a varie località della penisola.

Proverbio del giorno:

Mezzo gennaio, il sole nel pagginaio; mezzo ferriere, morto è chi non rinviene; mezzo marzo, chi non rinviene è morto affatto.

Aforisma del giorno:

Un uomo si giudicherebbe con ben maggior sicurezza da quel che sogna che da quel che pensa. (Hugo)

Accadde Oggi:

1978 – Sequestro Aldo Moro: L’agguato sanguinario. La tormentata prigionia. La condanna a morte. Tutto in 55 giorni, i più lunghi della storia della Repubblica italiana, che segnarono il passaggio tra due epoche e il tramonto di un progetto politico che, forse, avrebbe potuto scrivere un futuro diverso per il Paese. Nel panorama dei cosiddetti anni di piombo, il 1977 aveva segnato una decisa svolta verso lo scontro violento sul piano politico e sociale, combattuto tra i gruppi eversivi di sinistra e di destra e tra questi e le forze dell’ordine. Il ’78 non era iniziato con migliori auspici: la sera del 7 gennaio si era consumata la strage di Acca Larentia, in cui avevano perso la vita tre giovani del Movimento Sociale

1869 – Brevettata la motocicletta Un motore a vapore monocilindrico applicato tra la sella e la ruota posteriore di una bicicletta. Nacque così il Vélocipede à Grande Vitesse (o VGV), primo prototipo di motocicletta della storia, brevettato il 16 marzo del 1869 dall’ingegnere francese Louis Guillaume Perreaux.

Sei nato oggi? Di sicuro la tua non è una vita tranquilla e banale. I cambiamenti improvvisi e sensazionali sono il tuo pane quotidiano sia nel lavoro che in amore e d’altra parte a te va benissimo così, perché un’esistenza più tranquilla ti annoierebbe a morte. Naturalmente non è il caso di parlare di stabilità e tuttavia, un po’ per fortuna, un po’ per i tuoi meriti, riuscirai ad ottenere ciò che desideri sia nel lavoro che in amore.

Celebrità nate in questo giorno:

1941 – Bernardo Bertolucci Mostro sacro della regia, con i suoi film ha conquistato Hollywood e ha proposto un linguaggio dell’immagine che ha fatto scuola. Figlio di Attilio Bertolucci (poeta e critico letterario).

1920 – Tonino Guerra: Ricordato come il poeta del cinema, per le collaborazioni con grandi maestri della “settima arte”, la sua notorietà presso il grande pubblico televisivo era legata a un famoso spot in cui celebrava “l’ottimismo” della vita.

1789 – Georg Ohm: Fisico nato a Erlangen, in Germania, e morto a Monaco di Baviera nel luglio 1854, le sue ricerche fornirono un significativo contributo allo studio dei fenomeni elettromagnetic.