L’Almanacco del 15 marzo 2022

Almanacco del 15 marzo 2022:

Santi del giorno: Santa Luisa de Marillac (Vedova e Religiosa)

San Zaccaria (Papa)

San Menigno di Pario (Martire)

San Sisebuto (Abate)

Santa Leocrizia (Lucrezia) di Cordova (Vergine e Martire)

Etimologia: Luisa, nome proveniente dall’alto tedesco. E’ il risultato dell’unione fra i termini lhud, “gloria, fama”, e wig, “combattente, guerriero”. Il significato complessivo di tale nome è pertanto “guerriera gloriosa”.

Luisa non è molto diffuso tra le nuove nate italiane, ma compare nelle classifiche dei primi 50 nomi più popolari in Portogallo e Austria.

Proverbio del giorno:

Di marzo, chi non ha scarpe vada scalzo, e chi le ha, le porti un altro po’ più in là.

Aforisma del giorno:

Tieniti lontano dall’uomo che ha il potere di uccidere e non sperimenterai il timore della morte. (Siracide)

Accadde Oggi:

1972 – Al cinema Il padrino Sembrava condannato ad allungare la lista dei soliti gangster movie, oggi è invece considerato un film culto del genere e una pietra miliare del cinema. Il padrino fece entrare il fenomeno “mafioso” tra i colossal di Hollywood senza che il termine “mafia” venisse pronunciato una sola volta nella pellicola.

1906 – Nasce la Rolls Royce: La “doppia erre” più celebre nel mondo delle quattro ruote, sublime sintesi di lusso ed eleganza, comparve sulle strade della vecchia Inghilterra all’inizio del Novecento.

Sei nato oggi? Hai una mente acuta e profonda. I tuoi interessi sono molti e sai usare le tue capacità intellettuali per farti strada nel mondo del lavoro. Saprai difenderti da chi non ti vuol bene grazie ad una straordinaria capacità intuitiva che ti permette di avvertire i pericoli e ti suggerisce come agire. In amore cerchi la stabilità e sarai felice se sceglierai come partner una persona solida e concreta.

Celebrità nate in questo giorno:

1738 – Cesare Beccaria: «Non vi è libertà ogni qualvolta le leggi permettono che, in alcuni eventi, l’uomo cessi di essere persona e diventi cosa» è una delle sue riflessioni più significative, che lo pongono tra i padri del pensiero occidentale moderno e tra gli intellettuali più rappresentativi dell’Illuminismo italiano.

1968 – Sabrina Salerno: Cantante e showgirl dal fisico prorompente, è stata un sex symbol degli anni Ottanta che l’hanno vista alla ribalta in TV e sui palcoscenici. Nata a Genova.