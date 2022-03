Gelbison Femminile: termina in parità la trasferta di Capri

Nel week-end da poco archiviato è tornata in campo la Gelbison Femminile, inserita nel girone B di Serie C di calcio a 5 a tinte rosa.

GELBISON FEMMINILE: TERMINA 3-3 LA TRASFERTA DI CAPRI

Nella Serie C regionale nel 16° turno arriva ancora un pari per la Gelbison Femminile, il terzo di fila. Le rossoblù nella trasferta di Capri impattano per 3-3, il secondo nelle ultime tre gare, con il team isolano restando al terzo posto con 31 punti. Per il quintetto cilentano di coach Vincenzo Orrico, che nel prossimo turno affronteranno la capolista Meridiana Sport e Svago con 5 lunghezze in più in classifica, in rete D’isabella, Bosco e Selitto.

Nel raggruppamento A non sbaglia un colpo invece il Progetto Futsal Sarno che nel gruppo A supera in trasferta per 0-7 l’Orsarosa W5. In rete Pisapia, Forino, Amato doppietta mentre il bomber Mercogliano si concede una tripletta che fa raggiungere quota 99 gol totali in campionato al quintetto di mister Vitter. Le sarrastre, con tredici successi nei quattordici match disputati, mantengono cosi salda la prima piazza con 39 lunghezze cinque in più del Futsal Koine secondo. Le biancorosse saranno attese ora dall’intreccio interno con il Sedicina Cremisi, terzo a meno 8.

In Seri A2 riposa la Salernitana

Nel futsal turno di riposo nella 21esima giornata del girone D di Serie A2 per la Salernitana Femminile. Le granata di coach Massimiliano Lanteri, reduci da sei successi di fila, restano comunque al terzo posto forti dei 40 punti messi in cassaforte nelle 19 gare giocate sino ad ora. Capitan Di Bello e compagne torneranno sul parquet domenica a Pontecagnano contro il Lamezia Terme, secondo a +9 ma con una gara in più giocata.

Nel calcioa d 11 in Serie C vince la Mediterranea

Vince di misura la Vis Mediterranea Soccer, impegnata domenica nel recupero valevole per la 12esima giornata del girone C di Serie C, con le pugliesi del Lecce. Per le gialloblù decisiva la rete di Cuomo che vale il balzo a 30 punti e l’aggancio al 6° posto alle salentine a -3 dalla quinta piazza. L’undici di Siano, guidato da mister Valentina De Risi, proverà ad allungare il buon momento nella sfida interna con le calabresi dell’Eugenio Coscarello, ultima della classe.

In Eccellenza cade la Salernitana



In Eccellenza nel 16° turno cade per la prima volta in campionato la Salernitana 1919. A mister Mariano Turco non basta la rete della solita Mercede per avere la meglio sullo Star Team Benevento, prossimo avversario della Nocerina ultima con 3 punti e sconfitta per 1-6 dal Caserta. Le granata nonostante la sconfitta per 1-2 restano comunque prime con 43 punti e proveranno a ripartire nella prossima gara con il Villaricca che non è scesa in campo contro la Pegaso. Il match è slittato a 48 ore dal fischio iniziale per motivazioni legate al Covid, e sarà recuperata nelle prossima settimane. La squadra di Pontecagnano, trainata in panchina da Michael Dorini, resta al quinto posto con 31 punti in attesa di tornare protagonista sul manto erboso del Dream Team.