Gelbison Femminile: riparte con successo il 2022 delle cilentane

Nel week-end da poco archiviato è tornata in campo per la prima volta in questo 2022 la Gelbison Femminile, inserita nel girone B di Serie C di calcio a 5 a tinte rosa.

Gelbison Femminile: ancora un successo per le rossoblù

La squadra guidata dal tecnico Vincenzo Orrico, fa la voce grossa in trasferta dove regola, nel decimo turno di campionato per 0-10 il Pozzuoli Flegrea. Le cilentane, di scena nel prossimo week-end in casa con la Virtus Prometeo, mantengono cosi la seconda posizione con 22 punti, a sole due lunghezze dalla prima piazza. Nel gruppo A la cavalcata del Progetto Sarno: le sarrastre, prime del raggruppamento con 24 punti nelle 9 partite giocate, battono per 0-11 il Saviano trascinate dalla tripletta di Mercogliano, e dalle doppiette di Vicedomini, Cepparulo e Zoppo. Nel prossimo turno le biancorosse, che avevano cominciato il 2022 con il secondo posto nella Coppa Campania, giocheranno tra le mura amiche contro i Falchetti.

In Serie A2 sconfitta per la Salernitana 1970



Primo boccone amaro del 2022 per la Salernitana Femminile 1970, che nella Serie A2 di calcio a 5 cede alla più quotata Irpinia. Il quintetto di mister Lanteri, dopo i successi delle passate settimane con Woman Napoli e Cus Cosenza, cede per 8-1 con le biancoverdi nella quattordicesima tornata della stagione, la prima del girone di ritorno. Le granata, a segno con Giugliano e attese nella prossima giornata dal match interno con il Segato, conservano un buon quinto posto a due lunghezze dalla terza piazza.

Nel calcio ad 11 vittoria per la Vis Mediterranea

Nella quattordicesima giornata di Serie C di calcio ad 11, nel girone C, successo per la Vis Mediterranea Soccer che, dopo aver piegato il Crotone in trasferta, vince anche con la Roma Decimoquarto per 4-0. Per le gialloblù, guidate da mister Valentina De Risi, a segno Olivieri, Minella, Cuomo e Sabatino. Sesto posto momentaneo, a quota 20 punti per le ragazze di Siano, a +8 sulla zona play-out e attese ora dalla temibile gara esterna con il Trastevere.

In Eccellenza sorrisi per Pegaso e Salernitana



Nell’undicesimo turno del torneo di Eccellenza femminile sempre in vetta la Salernitana vittoriosa per 7-0 con il Giugliano. Per l’undici di Mariano Turco poker per Mercede con guizzi di Iuliano, Favilene e Ferrentino. A prendersi la seconda piazza è la Pegaso, team di Pontecagnano. Piegata per 5-0 la Nocerina con le marcature di Modafferi, Caputo, Colucci, Provenza e Di Lauro. Il team del tecnico Dorini sale a cosi a 25 lunghezze a -6 dalle granata capolista mentre le rossonere restano ultime.

Nel prossimo fine settimana la Salernitana attenderà il Casalnuovo, la Nocerina il Villaricca mentre la Pegaso farà visita alla Polisportiva Aragonese.