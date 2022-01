Veronica Moscillo alla Gelbison Femminile: “Qui con tanta voglia di fare bene”

Nuovo innesto in casa Gelbison femminile team che è inserito nel girone B di Serie C di calcio a 5. Le vallesi infatti nella giornata odierna hanno reso noto l’arrivo di Veronica Moscillo, calcettista classe ’90 con trascorsi nella Salernitana Femminile presieduta da Domenico Pizzicara. Questo l’annuncio diffuso dallo stesso sodalizio cilentano.

Gelbison Femminile: Veronica Moscillo in rossoblù

L’Asd Gelbison annuncia l’arrivo della nuova calcettista Veronica Moscillo, ex salernitana in serie a2, Irpinia e start team Avellino serie c1. L’atleta vanta numerose partecipazioni alla rappresentativa Campania, di cui per quattro anni è stata capitano. Queste le sue parole:

“Ho trovato un gruppo molto unito e coeso, grazie alle ragazze e allo Staff tecnico mi sono integrata bene. Sembra di essere ritornata agli inizi, quando giocavo in una società che prima di essere squadra era famiglia. Ringrazio tutta la società per avermi dato la fiducia e l’opportunità di rimettermi in gioco dopo un episodio che sembrava avesse chiuso definitivamente i miei rapporti con il futsal. Oggi sono qui, con tanta voglia di fare bene e a mettermi a disposizione della società”.

Queste le parole di mister Vincenzo Orrico sull’arrivo di Veronica Moscillo:

“Veronica è un laterale mancino molto tecnica, porta una grande dose di esperienza che può solo far bene a questo gruppo. È reduce da un brutto infortunio, ma conto sulla voglia della ragazza di rimettersi in mostra e in gioco. Sarà a disposizione già per la gara di domenica a Barra”.