Gelbison Femminile: un successo ed una sconfitta per le vallesi in tre giorni

Nel week-end da poco archiviato è tornata in campo la Gelbison Femminile, inserita nel girone B di Serie C di calcio a 5 a tinte rosa.

MERCOLEDÌ TORNA IN CAMPO LA GELBISON FEMMINILE

Doppio impegno in tre giorni per le rossoblù di mister Vincenzo Orrico. Le cilentane, terze a quota 16 punti hanno ottenuto un successo ed una sconfitta. Sorrisi nella sfida di mercoledì 8 dicembre al PalAlento di Omignano Scalo vinto con le isolane del GB Caprese mentre sconfitta domenicale per 3-5 con la Meridiana Sport E Svago. Le cilentane restano, all’ottava giornata, comunque a -2 dalla vetta.

Calcio femminile: sconfitta per la Vis Mediterranea Soccer

Nella decima giornata della Serie C di calcio ad 11, nel girone C, passo falso delle gialloblù della Vis Mediterranea Soccer che cede, tra le mura amiche del “G.Leo”, per 0-1 alle laziali dell’Aprilia. Per le pontine a decidere il match è Berarducci mentre le ragazze di Siano, allenate da Valentina De Risi e opposte domenica prossima al Catania, restano ad 11 punti in classifica.

Eccellenza: vetta della classifica per la Salernitana 1919

Nel torneo di Eccellenza, giunto alla decima giornata, turno di stop per consentire i recuperi delle gare precedentemente slittate. Tra gli undici del nostro territorio in campo la Salernitana che piega per 2-0 il Dream Team. Sono Vaccaro, al 3′, e Ferrentino, 2′ dal gong finale, a decidere la sfida in favore delle granata che balzano, cosi, in vetta al gruppo con il primo posto valido per la promozione in Serie C. Per le ragazze guidate da mister Mariano Turco, che nel prossimo week-end faranno visita alle irpine del Montemiletto, sono 25 le lunghezze in graduatoria. Ferme, invece, la Pegaso, team di Pontecagnano terzo a quota 19, e la Nocerina Women, con 3 punti in graduatoria. Nella penultima tornata del girone d’andata la Pegaso ospita lo Start Games Benevento, secondo, mentre la Nocerina sarà di scena sul manto erboso del Sant’Anastasia.

Nel calcio a 5 successo con la capolista per la Salernitana Femminile 1970

Nel calcio a 5 exploit della Salernitana Femminile 1970 che nel decimo turno del girone D di Serie A2 regola per 6-5 la Woman Futsal Grottaglie seconda della classe. Partono bene le ospiti che passano con Di Sanza per essere acciuffate da D’Angelo che poco dopo porta avanti le ragazze di mister Lanteri. Nel ping pong il Grottaglie rimette i conti in pari con Bergamotto alla quale risponde Di Martino per il momentaneo 3-2. Le pugliesi pareggiano nuovamente i conti ancora Bergamotto che segna mandando le squadre negli spogliatoi sul 3-4. Nella ripresa Antonia Giugliano gonfia la rete per le padroni di casa ma la riposta ospite non tarda ad arrivare con Soloperto. Negli ultimi dieci minuti Tirozzi ed Enrica Giugliano, nell’ultimo giro di orologio, ribaltano nuovamente il risultato che si fissa cosi sul 6-5 definitivo. Le granata, opposte ora al Rionero, salgono a 16 punti.

In Serie C sorride il Futsal Sarno

Nella serie C successo per 1-5, nel girone A, del Futsal Sarno sul Sedicina Cremisi, con a segno Mercogliano, Zoppo, De Maio, Cepparulo e Pisapia. Le sarrastre di mister Vitter con questo successo salgono al primo posto con 18 punti in classifica.