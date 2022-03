Camerota punta sui LED: al via i lavori per la pubblica illuminazione

CAMEROTA. L’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Mario Scarpitta, ha fatto sapere che, dalla prossima settimana, partiranno degli importanti lavori per la rete di pubblica illuminazione a Camerota.

Nello specifico, l’Ente, prosegue nel suo obiettivo di miglioramento della sicurezza e della vivibilità delle aree urbanizzate; realizzando quindi nuovi impianti di illuminazione pubblica in alcuni tratti stradali che ne erano completamente privi.

Ecco i lavori per la rete della pubblica illuminazione a Camerota

Gli interventi in programma, riguarderanno tutte e quattro le frazioni che saranno tutte interessate al lavoro di ampliamento dell’impianto di illuminazione. L’iter procedurale è durato oltre un anno; il progetto esecutivo è stato approvato il 10 settembre, grazie al lavoro incessante degli uffici; successivamente con la determina del 14 ottobre, si è potuto dare l’avvio al lavoro.

In particolare a Marina di Camerota, in località Lentiscelle, Monte di Luna e il Poggio, Via Diaz e Lungomare Trieste e in tantissime altre località.

Si tratta di 74 nuovi apparecchi di illuminazione a LED di ultima generazione; 39 nuovi sostegni di tipo stradale, e 3 sostegni di tipo artistico, 11 nuovi bracci per l’illuminazione e 9 bracci di tipo stradale.

Tutto questo dovrà essere completato entro il 23 luglio del 2022. Il sindaco, poi, ha annunciato che, a settembre, partirà un altro intervento sempre relativo alla pubblica illuminazione a Camerota, che riguarderà, più nello specifico, i centri storici.

Altri interventi che verranno realizzati a Marina di Camerota

Il 28 marzo, inoltre, sarà posizionata la copertura della palestra di Marina di Camerota pronta, che sarà completata per l’anno prossimo scolastico. Inoltre la settimana prossima inizieranno anche le indagini all’interno del porto di Marina di Camerota, per poi cantierizzare il tutto, garantendo entro la fine di marzo, di iniziare i lavori.

Altro intervento importantissimo, riguardano i lavori del tratto stradale Lentiscosa- Camerota che stanno proseguendo per garantire la massima sicurezza e l’incolumità dei cittadini, in un tratto stradale che è stato, spesso, scenario, di disagi; i lavori, dovrebbero terminare entro il 30 aprile.

Anche in località Lentiscelle, tra pochi giorni, inizieranno dei lavori per la realizzazione di un marciapiede, viaggiando nell’ottica dell’abbattimento delle barriere architettoniche, rientrando in un programma di inclusione, garantendo la massima accessibilità a tutti.

E ancora, il sindaco fa sapere che i progetti sono tutti finanziati e che non gravano, in alcun modo e nè per un solo centesimo, sulle casse sull’Ente comunale, comunicando che a breve partiranno anche altri lavori che interesseranno l’intero territorio comunale.

Il commento

“Voglio ringraziare la squadra di governo, gli uffici del Comune di Camerota i tecnici e tutti i cittadini che si sono resi disponibili per individuare interventi prioritari da effettuare sul territorio comunale, tengo a precisare che queste sono opere importantissime per la Camerota del futuro e che si tratta di progettualità che viaggiano nell’ottica della valorizzazione dell’intero territorio“- queste le parole del primo cittadino Scarpitta.