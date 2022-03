A Vallo della Lucania nasce un “Dog bar”

VALLO DELLA LUCANIA. E’ attivo da alcune settimane a Vallo della Lucania il primo dog bar. Si tratta di una iniziativa davvero singolare, nata dalla collaborazione tra l’Enpa e l’Infinity Caffetteria Bistrot Cocktail Bar di via Angelo Rubino.

Come funziona il dog bar

Il bar dog friendly darà la possibilità a chiunque di recarsi nell’attività con il proprio amico a quattro zampe, lasciandolo in uno spazio apposito dove potrà anche lui gustare un aperitivo, ovvero un piccolo pasto e dell’acqua fresca.

Il commento

L’Enpa si dice “veramente orgogliosa di questa iniziativa e ringrazia i proprietari (soci Enpa) per lo spazio messo a disposizione ai nostri figli pelosi e si augura possa essere da esempio alle altre attività commerciali”.

La situazione in Italia

Nel Cilento non ci sono attività che offrono un dog bar e gli esempi in Italia sono rarissimi. In alcuni comuni, invece, sono stati attivati degli spazi dedicati ai cani dove questi possono trovare acqua o cibo lasciato dai volontari.

Più che di un servizio dedicato ai cani e ai loro padroni si tratta di un gesto di buon senso per sfamare i randagi o permettere di abbeverarsi ai cani padronali durante una passeggiata.

Una pratica prevista già nell’800 quando emersero i primi provvedimenti con i quali si ordinava ai titolari di negozi, botteghe e officine di “tenere costantemente per tutta la durata della stagione calda, esposto un recipiente d’acqua monda, affinché i cani vaganti potessero dissetarsi”. Per chi ometteva di farlo era prevista una sanzione pecuniaria.

Una usanza andata in disuso. Oggi la lotta al randagismo ha quasi del tutto eliminato i cani che vagano, ma non ha risolto il problema dell’abbeveraggio dei quattro zampe al guinzaglio quando passeggiano per la città col gran caldo.

Da oggi a Vallo della Lucania, però, arriva il dog bar che soddisfa le loro esigenze insieme a quelle dei padroni.