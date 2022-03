Vendeva farmaci senza autorizzazione: chiusa parafarmacia a Sala Consilina

I Carabinieri del N.A.S. di Salerno hanno disposto la chiusura di una parafarmacia per l’esercizio abusivo dell’attività di farmacia poiché in seguito agli accertamenti effettuati deteneva e dispensava medicinali per cui vige l’obbligo della prescrizione medica così come previsto dalla legge che prevede che l’attività di detenzione e dispensazione di medicinali per cui vige l’obbligo di prescrizione medica può essere esercitata unicamente presso farmacie autorizzate secondo la normativa vigente.

Dai controlli effettuati dai Carabinieri del Comando per la Tutela della Salute veniva accertato l’esercizio abusivo dell’attività di farmacia in assenza della prescritta autorizzazione, violazione che “costituisce – si legge nel provvedimento di chiusura dell’attività – un’obiettiva situazione di pericolo per la salute pubblica derivante dall’illegittima erogazione di farmaci da parte di soggetti privi della necessaria autorizzazione”.

L’ordinanza di chiusura della parafarmacia è stata firmata dal sindaco di Sala Consilina.