VALLO DELLA LUCANIA. La città di Vallo della Lucania piange Vincenzo Bruno, già docente di lettere e cultore di storia e tradizioni locali. E’ morto nella notte, dopo aver combattuto contro una grave malattia.

Addio a Vincenzo Bruno

Vincenzo Bruno ha rappresentato un simbolo della storia vallese: docente di lettere, autore di libri sulla storia locale, protagonista del mondo dell’associazionismo e di quello sportivo, essendo stato da giovane calciatore della Gelbison. Ha rivestito anche il ruolo di priore della confraternita locale.

Dal 2017, su proposta della Presidenza del Consiglio dei Ministri, aveva ottenuto anche l’onorificenza di Cavaliere della Repubblica Italiana.

Tanti i messaggi di cordoglio per la morte del professore Vincenzo Bruno, per tutti una persona indissolubilmente legata alla storia di Vallo della Lucania, descritta come gentile, disponibile di grande signorilità. Il figlio Antonio è consigliere comunale e capogruppo di maggioranza.