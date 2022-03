Scuole di Rutino: Comune punta a fondi Pnrr

RUTINO. L’amministrazione comunale di Rutino pronta ad investire sulle scuole. L’Ente, guidato dal sindaco Giuseppe Rotolo, intende sfruttare risorse Pnrr per gli istituti scolastici e i servizi.

Scuole di Rutino: i progetti

Il primo progetto è relativo alla realizzazione di un nuovo edificio da adibire a scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado attraverso la demolizione dell’edificio scolastico della scuola primaria e dismissione di quello adibito a scuola dell’infanzia e secondaria di primo grado. In questo modo il Comune di Rutino avrebbe un unico edificio scolastico in paese, più ampio, funzionale e moderno rispetto all’attuale. Prevista una spesa di 2,6 milioni di euro, di cui 2,1 per i lavori.

Non solo: l’amministrazione comunale, infatti, è pronta ad investire risorse del Pnrr anche sulla palestra scolastica. Il progetto di riqualificazione architettonica e funzionale prevede una spesa di 387mila euro.