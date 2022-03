Pisciotta: ok al Puc e alla rigenerazione del borgo

Da poco concluso il Consiglio Comunale di Pisciotta, tenutosi questa mattina. Sono stati approvati due argomenti.

Convenzione tra i Comuni di Pisciotta, Centola, Ascea, Ceraso e Cuccaro Vetere per la gestione in forma associata, dei progetti di rigenerazione urbana finanziati con la legge n. 234 del 30.12.2021. In forza di questa convenzione candideremo a finanziamento un progetto complessivo di 5.000.000€ sulla riqualificazione del tessuto viario.

In particolare Pisciotta candiderà la ripavimentazione delle restanti parti del centro storico di Pisciotta, delle vie del Borgo Marinaro e dell’area del lungomare Colombo che, grazie alla bretella realizzata l’anno scorso in località Acquabianca, viene resa isola pedonale nel periodo di affluenza turistica.

Il secondo importante argomento era relativo al Pic che consentirà il rilancio dell’attività edilizia e, soprattutto, la possibilità di migliorare l’offerta turistica di Pisciotta mediante l’azione combinata di due fattori essenziali: riconversione del patrimonio edilizio esistente di borghi di Pisciotta, Rodio e Marina nonché, la realizzazione di calibrati insediamenti turistici a carattere alberghiero che favorirà l’attecchimento di possibilità fruitive del territorio destagionalizzate.

Il nuovo strumento urbanistico entrerà in vigore a partire dalla data di pubblicazione sul BURC. Di tanto sarà data comunicazione con avvisi pubblici.