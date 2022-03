L’Almanacco del 14 marzo 2022

Almanacco del 14 marzo 2022:

Santi del giorno: Santa Matilde di Germania (Regina)

San Lazzaro di Milano (Vescovo)

San Leobino di Chartres (Vescovo)

Santa Paolina (Religiosa)

Etimologia: Matilde, di origine germanica, deriva dal personale “Mahthildis”, attestato sin dall’VIII secolo, composto da “maht”, “forza”, e “hiltja”, “combattimento”, nel significato di “forza e combattimento”. Compare in Italia solo nell’XI secolo, tramite i Longobardi, e si diffuse grazie al prestigio di alcune celebri Sante e Regine.

Proverbio del giorno:

Marzo sole e guazzo.

Aforisma del giorno:

La fama vola. (Virgilio)

Accadde Oggi:

1994 – Presentato il nuovo sistema operativo Linux: Il sistema operativo Linux nasce come frutto della collaborazione di più menti che decidono di mettere da parte il proprio tornaconto personale e offrire al mondo uno strumento gratuito e migliorabile con il concorso di tutti gli utenti.

Sei nato oggi? Hai un carattere molto forte e quando individui un obiettivo sai essere eccezionalmente determinato e combattivo. Scontri e momenti difficili non mancheranno ma la tua determinazione ti porterà ad uscire sempre vincente da qualsiasi situazione e ti garantirà il successo nella professione. In amore sei fortemente passionale e, nello stesso tempo, straordinariamente fedele. Quando incontrerai la tua anima gemella sarà, felicemente, per sempre.

Celebrità nate in questo giorno:

1879 – Albert Einstein: Lui e la scienza sono un tutt’uno, tant’è che definire qualcuno “Einstein”, vuol dire attribuirgli il massimo grado di intelligenza nello studio scientifico. Nato ad Ulm.

1820 – Vittorio Emanuele II: Principale artefice dell’impresa unitaria iniziata dal padre, fu il primo Re dell’Italia unita e il sovrano della dinastia sabauda più celebrato dalle cronache storiche. Nato a Torino.

1958 – Principe Alberto II di Monaco: Nato a Monaco, Albert Alexandre Louis Pierre Grimaldi (questo è il nome completo), detiene il titolo di principe di Monaco dal 6 aprile 2005.

Scomparsi oggi:

1883 – Karl Marx: Pensatore e storico tra i più influenti del Novecento, fu il principale teorico del materialismo storico e del comunismo. Nato a Treviri, nell’allora Regno prussiano (l’odierna Germania).