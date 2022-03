Elezioni comunali a Pisciotta: cittadini organizzano incontri pubblici

PISCIOTTA. C’è fermento in vista delle elezioni comunali a Pisciotta. Un gruppo di cittadine e cittadini del Capoluogo e delle frazioni (Rodio, Marina, Caprioli), molte le donne, nella imminenza delle elezioni per il rinnovo del consiglio comunale, ha deciso non di presentare una lista, ma di organizzare un ciclo di 6 incontri tematici per approfondire alcune questioni, discutere pubblicamente di alcuni “nodi”, che frenano lo sviluppo sociale, culturale ed economico di Pisciotta, che devono essere sciolti o superati con un cambio di prospettiva.

Elezioni comunali a Pisciotta: l’iniziativa

Una discussione necessaria, anche per uscire dalla genericità dei messaggi e degli annunci della campagna elettorale. Su tutte, la questione dello spopolamento.

Gli incontri verteranno anche su Olivicoltura, Pesca, Turismo, Istituti e forme della partecipazione democratica, Cultura e Trasporto locale.

Tutta la cittadinanza (competitors politici inclusi) è invitata a partecipare. L’associazione organizzatrice, che è in formazione, si chiamerà “FUTURA”.

Il calendario degli incontri

Domenica 20 marzo 2022 – ore 16,30

ex scuola elementare via Sant’Antonio, Rodio

L’olivicoltura: un patrimonio da rivalutare

Domenica 27 marzo 2022 – ore 17,00

biblioteca comunale Palazzo Marchesale, Pisciotta

Istituti e forme della partecipazione democratica

Domenica 3 aprile 2022 – ore 17,00

Circolo Nautico Portosalvo “Girolamo Vitolo”, Lungomare Cristoforo Colombo 9, Marina di Pisciotta

Ha un futuro la piccola pesca sostenibile?

Domenica 10 aprile 2022 – ore 17,00

ex scuola elementare via Sant’Antonio, Rodio

I turismi possibili (Una governance territoriale per lo sviluppo turistico)