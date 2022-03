Cilento: volontari e comuni in azione per la pulizia del territorio

Volontari in azione nel Cilento per la pulizia del territorio e in particolare dei luoghi più suggestivi. Durante il weekend a Castellabate e Felitto si sono svolte delle giornate per la bonifica di luoghi ove erano presenti rifiuti.

Volontari in azione per la pulizia del territorio: Castellabate

Nel Comune di Castellabate l’iniziativa ha visto protagonisti i volontari di Plastic Free, la Protezione Civile e diversi cittadini. Presenti anche il sindaco Marco Rizzo e l’assessore all’ambiente Nicoletta Guariglia.

Interessata dall’intervento di pulizia il porticciolo di Licosa. Rimossi cumuli di rifiuti gettati da incivili o portati a riva dal mare.

Gli interventi a Felitto

Ma Castellabate non è stata l’unica località dove si è intervenuti per rimuovere i rifiuti. Operai in azione anche a Felitto: nei giorni scorsi era stata segnalata la presenza di spazzatura di ogni genere in un’area verde di località Casale.

E’ stato il Comune in questo caso a mettere in moto la macchina degli operatori che hanno provveduto alla pulizia della zona.

“Siamo sempre pronti ad intervenire, ma vorremmo che il senso civico di ognuno di noi, evitasse il verificarsi di queste situazioni”, commentano da palazzo di città.