Bimbo afghano riesce a riabbracciare i genitori grazie al sindaco di Caggiano

CAGGIANO. Ci sono voluti 7 mesi ma alla fine chi la dura vince e così il piccolo Romal è riuscito ad arrivare in Italia dopo essere rimasto bloccato a Kabul in seguito alla presa di potere dei Talebani.

Romal era rimasto in Afghanistan con lo zio, invece la mamma e il papà e i suoi due fratellini si trovavano e sono attualmente in Italia in Toscana.

La storia del bimbo afghano

Il sindaco di Caggiano, Modesto Lamattina, venuto a conoscenza della storia si è attivato per cercare di mettere in salvo il bambino e far sì che potesse riabbracciare la sua famiglia in Italia.

Ci sono voluti 6 mesi durante i quali ha tenuto continui contatti con il Ministero degli Esteri, i medici di Emergency e con alcuni giornalisti inviati di guerra che su trovavano in Afghanistan e che hanno contribuito per fare in modo che Romal potesse raggiungere insieme allo zio prima l’Iran e poi da Teheran, via Istanbul, arrivare in Italia.

Una storia a lieto fine per il bimbo afghano e per la sua famiglia